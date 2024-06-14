20 - 21 haziran borsa açık mı? Bayramdan sonra Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlarken çoğu kurum kapalı olacak. Banka, noter, kaymakamlık, borsada kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada idari izin kapsamında Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlandığını ifade etti. Peki 20 - 21 haziran borsa açık mı? BİST takvimine göre Bayramdan sonra Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?
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Arefe ve Kurban Bayramı’nda kapalı olacak kurumlar merak ediliyor. Bunlardan birisi de borsaların açık olup olmadığı oluyor. Peki 20 - 21 haziran borsa açık mı? Bayramdan sonra borsalarda işlem yapılacak mı?
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20-21 HAZİRAN BORSA AÇIK MI?
Borsa, bayram süresince kapalı olacağı için Perşembe günü yapılan işlemler 20 Haziran'da, cuma günü yapılan işlemler ise 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
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KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024
Kurban Bayramı arefe günü: 15 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 1. günü: 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. günü: 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. günü: 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. günü: 19 Haziran Çarşamba
20 ve 21 Haziran günleri ise Borsa İstanbul açık olacak.
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