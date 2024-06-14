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        Haberler Bilgi Yaşam 20 - 21 haziran borsa açık mı? Bayramdan sonra Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak

        20 - 21 haziran borsa açık mı? Bayramdan sonra Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?

        Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlarken çoğu kurum kapalı olacak. Banka, noter, kaymakamlık, borsada kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada idari izin kapsamında Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlandığını ifade etti. Peki 20 - 21 haziran borsa açık mı? BİST takvimine göre Bayramdan sonra Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:16
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        • 1

          Arefe ve Kurban Bayramı’nda kapalı olacak kurumlar merak ediliyor. Bunlardan birisi de borsaların açık olup olmadığı oluyor. Peki 20 - 21 haziran borsa açık mı? Bayramdan sonra borsalarda işlem yapılacak mı?

        • 2

          20-21 HAZİRAN BORSA AÇIK MI?

          Borsa, bayram süresince kapalı olacağı için Perşembe günü yapılan işlemler 20 Haziran'da, cuma günü yapılan işlemler ise 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024

          Kurban Bayramı arefe günü: 15 Haziran Cumartesi

          Kurban Bayramı 1. günü: 16 Haziran Pazar

          Kurban Bayramı 2. günü: 17 Haziran Pazartesi

          Kurban Bayramı 3. günü: 18 Haziran Salı

          Kurban Bayramı 4. günü: 19 Haziran Çarşamba

          20 ve 21 Haziran günleri ise Borsa İstanbul açık olacak.

        • 4
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