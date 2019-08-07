ABD'de 2 yıl boyunca yatağın altında yaşamaya mahkum bırakılan ve ihmal edilen 'Lionheart' isimli köpek, 7 yaşındayken sahibi tarafından Richmond SPCA isimli kâr amacı gütmeden çalışan bir hayvan merkezine teslim edildi.

Doğru düzgün yürüyemeyen ve yemek yiyemeyen köpek, yüzü ve vücudunu kaplayan tüyler nedeniyle tanınmayacak haldeydi.

Hayvan merkezinde çalışan ekip, vücudu tüy ve dışkılarla kaplı olan köpeğin sefalet dolu bir yaşam sürdüğünü öğrenince minik Lionheart'a yeni bir hayat vermek için tüm gayretini gösterdi.

Barınak çalışanları normal şekilde yürüyemeyen ve tüylerden önünü göremeyen köpeğin durumu için "şimdiye kadar karşılaştığımız en kötü ihmal vakalarından biri" olarak nitelendirdi.

Yaşananlara tepki gösteren barınak çalışanları, küçük köpeği bakıma aldı. Kan tahlili yapmak için damar bulmakta zorlanan ekip biraz zorlansa da, Lionheart'ın tüylerini ve tırnaklarını kesti, dişlerini temizledi, ardından da besledi...

Lionheart’a yapılan bakımların bazı kısımları kayda alındı. Köpeğin sağlığına kavuştuğu anda çekilen fotoğrafları herkesin yüreğini ısıttı.

Pek çok tıbbi komplikasyona rağmen, anesteziden uyandıktan sonra mutlulukla etrafa bakan köpek sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Veteriner hekim "Tüm yaşadıklarına rağmen köpeğin insanlara güvenmesi bir mucize" dedi.