2 yaşındaki Tuğba'yı ceviz hayattan kopardı

Nevşehir'de boğazına ceviz kaçan 2 yaşındaki Tuğba Sert, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Tuğba Sert'in yediği ceviz parçası boğazına kaçarak nefes borusunu tıkadı.

Yakınları tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Sert, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni yapılan otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.