2 yaşındaki torununu traktörle ezdi

İHA

Niğde merkez Karaatli Beldesi'nde meydana gelen olayda, F.Y., traktöre römork bağladıktan sonra evin avlusunda oyun oynayan torunu 2 yaşındaki Elif Y.’yi fark etmeyerek üzerinden geçti.

Ağır yaralanan minik Elif, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Elif Y. kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, dede F.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.