Olay Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi Sitesi önünde 4 Eylül sabah saatlerinde meydana geldi.

Habertük'ten Zafer Samancı'nın haberin göre, Samet Kurt'un kullandığı ve içinde eşi Teslime Kurt ile 2 yaşındaki kızları Aybüke'nin bulunduğu araca kırmızı ışıkta beklerken arkadan hızla gelen Emel Gümüş yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Aybüke Kurt olay yerine gelen ambulansla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp fakültesine kaldırıldı. Kafatasında çatlak, vücudunda kırıklar olan ve beyin kanaması geçiren minik Aybüke yoğun bakında tedavi altına alınmıştı.

Kaza sonrası gözaltına alınan ve 120 promil alkollü olduğu tespit edilen ve 1 hafta önce alkollü araç kullanırken yaptığı kaza sonucu ehliyetine el konulan Emel Gümüş, Tutuklanma talebi ile sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Aile avukatları aracılığı ile karara itiraz etmiş, Emel Gümüş olaydan 11 gün sonra yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Minik Aybüke ise 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Aybüke’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Numune hastanesine kaldırıldı.