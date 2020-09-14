Zafer Samancı'nın haberine göre kaza geçen hafta Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi kavşağında meydana geldi. Emel Gümüş idaresindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Samet Kurt yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada arka koltukta bebek koltuğunda uyuyan 2 yaşındaki Aybüke Kurt ağır yaralanmıştı. Olay yerinden geçen bir doktor ve polis tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük kız olay yerine gelen ambulansla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren ve kafatasında birden fazla çatlak, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan Aybüke, halen yoğun bakımda entübe olarak yaşam mücadelesi veriyor.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve 1.20 promil alkollü olduğu tespit edilen Emel Gümüş'ün savcılık tarafından yapılan sorgulamasında kazadan bir hafta önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Savcılık, Emel G.'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Ancak adli kontrolle serbest kaldı.

Kurt ailesinin avukatı Mücahit Tanrıkulu’nun karara itiraz etmesinin ardından savcılık makamı da Emel Gümüş'ün serbest bırakılması kararına itiraz ederek tutuklama talebinde bulundu. Emel G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Emel Gümüş gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emel gümüş bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmaktan çıkarıldığı konya adliyesi nöbetçi mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gonderildi