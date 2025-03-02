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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi - Futbol Haberleri

        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi

        Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi. Nesine 2. Lig 25. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 22. hafta müsabakaları arasından seçilen 7 maç HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.03.2025 - 17:25 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:25
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        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı sona erdi
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        Nesine 2. Lig 25. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 22. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla 7 maç yayınlandı.

        NESİNE 2. LİG

        Nesine 2. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı.

        Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        - Beyaz Grup

        Afyonspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-3 (Hükmen)

        Kepezspor-Kırklarelispor: 1-1

        İskenderunspor-E Koleji Isparta 32: 2-0

        Karaköprü Belediyespor-Altay: 1-2

        1461 Trabzon FK-Batman Petrolspor: 1-3

        Sarıyer-GMG Kastamonuspor: 1-1

        Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Fethiyespor: 1-0

        - Kırmızı Grup

        Merkür Jet Erbaaspor-Artı Değer Vanspor FK: 1-4

        Diyarbekirspor-Karaman FK: 2-1

        Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2-1

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        Giresunspor-Karacabey Belediyespor: 1-2

        Motolux 68 Aksarayspor-Menemen FK: 2-2

        Somaspor-Belediye Derincespor: 0-1

        NESİNE 3. LİG

        Nesine 3. Lig'de 22. hafta tamamlandı.

        Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

        - 1. Grup:

        Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Tokat Belediye Plevnespor: 1-1

        Artvin Hopaspor-Ergene Velimeşespor: 1-0

        23 Elazığ FK-Muşspor: 0-1

        Kemerkent Bulvarspor-Anadolu Üniversitesi: 4-1

        Kırşehir FSK-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 0-3

        Bursaspor-Silifke Belediyespor: 1-1

        Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor: 0-3

        - 2. Grup:

        Smart Holding Çayelispor-Balıkesirspor: 0-1

        Yurt Et Amasyaspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri: 3-1

        Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

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        Silivrispor-Adıyaman FK: 3-0

        Onuksports Kelkit Hürriyetspor-İnegöl Kafkasspor: 1-1

        Uşakspor-T. Metal 1963: 2-0

        Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Fatsa Belediyespor: 1-2

        - 3. Grup:

        Yozgat Belediyesi Bozokspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-1

        Bayburt Özel İdare-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

        Osmaniyespor FK-Küçükçekmece Sinopspor: 2-2

        52 Orduspor FK-10 Numara Sportif Efeler 09: 6-2

        Çorluspor 1947-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 3-0

        Alanya 1221 FSK-Viranşehir Belediyespor: 0-1

        Çankayaspor-Pazarspor: 4-3

        Karabük İdmanyurdu-Aliağa Futbol: 1-2

        - 4. Grup:

        Zonguldakspor-Sebat Gençlikspor: 0-4

        Kırıkkale FK-7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar: 2-1

        AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Denizlispor: 2-2

        Kolibri Ağrı 1970-Mardin 1969: 2-1

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        Solwie Enerji Erciyes 38-Niğde Belediyespor: 3-1

        Polatlı 1926-İzmir Çoruhlu FK: 0-0

        Edirnespor-Bursa Nilüfer FSK: 0-1

        1 Mart Cumartesi

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        Karşıyaka: 0- Düzcespor: 2

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