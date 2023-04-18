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2. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin programı açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 2. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin programı belli oldu

Giriş: 18.04.2023 - 20:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 24 - 27 Nisan 2023 tarihleri arasında Nişantaşı Üniversitesi Maslak Kampüsü’de gerçekleşecek olan 2. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin programı belli oldu.

  • Festivalde, toplamda 52 kısa film gösterime sunulacak. Ayrıca üniversitesinin fuaye alanında da sinema sektöründen duayen isimlerim katılacağı endüstriyel sinema söyleşileri gerçekleşecek. Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın direktörlüğünde gerçekleştirilecek olan 2. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin program koordinatörlüğünü ise, gazeteci ve sunucu Deniz Ali Tatar üstleniyor.

  • Festival kapsamında film gösterimleri ve söyleşilerin yer aldığı dolu dolu bir program hazırlandı. Ve Kurmaca, Belgesel, Deneysel ve Animasyon kategorilerinde yarışacak 40 film, festivalin ilk üç günü
    boyunca gösterime sunulacak. Nişantaşı Üniversitesi’nin büyük ve küçük salonlarında eş zamanlı gösterimler gerçekleşirken, 24 Nisan Pazartesi günü tüm finalist filmler gösterime sunulacak.
    Kurmaca ve Animasyon kategorilerindeki finalist filmlerin ikinci gösterimleri 25 Nisan Salı günü saat 10.00-18.00 arasında gerçekleşecek.

  • 2.TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Gala ve Ödül töreni ise, 27 Nisan Perşembe akşamı İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Gecede festivalin ödül kazanan filmleri açıklanacak ve ödüller sahiplerine sunulacak.Festival kapsamında ayrıca, sinema sektörünün deneyimli isimleriyle söyleşiler yapılacak. Nişantaşı
    Üniversitesi’ne bağlı Neotech Campus’ta yer alan fuaye alanında gerçekleşecek olan söyleşiler kapsamında; yönetmenlik, yapımcılık, oyunculuk, sanat yönetmenliği, görüntü yönetmenliği ve senaryo yazımı üzerine katılımcılar, sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek.

    2. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin söyleşi programı ise, şu şekilde açılandı;

  • 24 NİSAN PAZARTESİ

    SÖYLEŞİLER
    12.30 - Romandan Beyaz Perdeye: Mitat – Süleyman Arda Eminçe & Doğu Yücel
    14.00 - Setlerde Sanat Yönetmeni Olmak - Meral Efe Yurtseven & Yunus Emre Yurtseven
    15.30 - Bir Karakteri Oynamak - Hande Kaptan & Melih Selçuk
    17.30 - Dizileri ve Filmleri Tartışmak - Oya Doğan

  • 25 NİSAN SALI

     SÖYLEŞİLER
    12.30 - Yapımcının Fon Bulma Yolculuğu - Anna Maria Aslanoğlu
    14.00 - Oyunculuk Paneli: Kariyer Yolculuğu - Deniz Baysal Yurtcu, Sera Kutlubey, Zeynep Tuğçe
    Bayat
    16.00 - İlk Film İlk Yönetmenlik Deneyimi – Barış Sarhan
    17.30 - Hikayeden Senaryoya - Zafer Külünk

  • 26 NİSAN ÇARŞAMBA

    SÖYLEŞİLER
    13.00 Görüntü ve Sinemanın İlişkisi - Ahmet Bayer & Emre Özel
    14.00 Sinemada ve Ekranda Oyunculuk – Sarp Bozkurt & Anıl İlter
    15.30 Bir Kısa Filmin Yurt Dışı Başarısı “Bulutlardan Aşağı” - Cansu Boğuşlu & Cansel Elçin
    17.30 Bir Yönetmenin Yolculuğu - Murat Saraçoğlu

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