2.TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Gala ve Ödül töreni ise, 27 Nisan Perşembe akşamı İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Gecede festivalin ödül kazanan filmleri açıklanacak ve ödüller sahiplerine sunulacak.Festival kapsamında ayrıca, sinema sektörünün deneyimli isimleriyle söyleşiler yapılacak. Nişantaşı
Üniversitesi’ne bağlı Neotech Campus’ta yer alan fuaye alanında gerçekleşecek olan söyleşiler kapsamında; yönetmenlik, yapımcılık, oyunculuk, sanat yönetmenliği, görüntü yönetmenliği ve senaryo yazımı üzerine katılımcılar, sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek.
2. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin söyleşi programı ise, şu şekilde açılandı;