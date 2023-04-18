Festival kapsamında film gösterimleri ve söyleşilerin yer aldığı dolu dolu bir program hazırlandı. Ve Kurmaca, Belgesel, Deneysel ve Animasyon kategorilerinde yarışacak 40 film, festivalin ilk üç günü

boyunca gösterime sunulacak. Nişantaşı Üniversitesi’nin büyük ve küçük salonlarında eş zamanlı gösterimler gerçekleşirken, 24 Nisan Pazartesi günü tüm finalist filmler gösterime sunulacak.

Kurmaca ve Animasyon kategorilerindeki finalist filmlerin ikinci gösterimleri 25 Nisan Salı günü saat 10.00-18.00 arasında gerçekleşecek.