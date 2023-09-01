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Kahramanmaraş'ta olay, dün akşam saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan Kuşat (33), yanına aldığı 2 tabancayla 1 ay önce boşandığı eski eşi Mislina Ölmez'in (23) ailesiyle yaşadığı eve gitti.

ESKİ EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

DHA'da yer alan habere göre burada ikili arasında tartışma çıktı; bu sırada Oğuzhan Kuşat, Mislina Ölmez'in başına ateş etti.

EŞİNİN AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Kuşat, daha sonra eski kayınvalidesi Sadet Ölmez ile eski kayınbiraderinin eşi Kübra Ölmez'e (30) de ateş açtı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Mislina Ölmez ile annesi ve yengesi kanlar içinde yerde kalırken, Oğuzhan Kuşat daha sonra tabancayı başına dayayarak ateşledi.

ANNE İLE KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mislina Ölmez ile annesinin öldüğü belirlenirken, Kübra Ölmez ile Oğuzhan Kuşat hastaneye götürüldü.

KATİL ZANLISI HASTANEDE CAN VERDİ

Kuşat, burada hayatını kaybetti. Tedavisi süren Kübra Ölmez'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.