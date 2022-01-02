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TV yayın akışı 2 Ocak Pazar - Bu akşam TV'de neler var? ATV, TRT 1, Kanal D, Star Tv, Fox TV ve Show TV yayın akışı listesi

2 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bu akşam TV'de neler var?

2 Ocak Pazar günü televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak diziler, filmler, yarışma programları gündemde. Yılbaşı tatilini evinde geçirecek olanlar bu akşam televizyonda neler olduğunu merak ediyor. 2 Ocak Pazar akşamı tv yayın akışı açıklandı. Bu akşam pek çok dizi ve film televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 2 Ocak Pazar bu akşam TV'de neler var? 2 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

02.01.2022 - 14:58 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Bu akşam evinde televizuyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 2 Ocak Pazar TV yayın akışını araştırıyor. Her akaşm olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi ve film televizyonda seyirci karşısına çıkacak. 2 Ocak TV yayın akışına göre bu akşam Kim Milyoner Olmak İster, Kung Fu Panda 3, Çember: Ölüm Meleği, MasterChef Türkiye gibi pek çok yapım ekranda olacak. İşte 2 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:15 Dizi TV

    12:10 Destan 6.Bölüm

    14:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel Tekrar

    16:35 Örümcek Adam: Evden Uzakta - Yabancı Sinema

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    23:30 Robin Hood - Yabancı Sinema

    01:40 Kalp Yarası 26.Bölüm

    04:35 Maria ile Mustafa

  • FOX YAYIN AKIŞI

    08.30 İlker Karagöz ile  Çalar Saat Hafta Sonu

    11.15 Ekonomi Arası

    11.30 Maske Kimsin Sen?

    13.45 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15.30 Mahkum

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20.00 Maske Kimsin Sen?

    00.30 Mahkum

    05.30 Kadın

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:40 Magazin D Pazar

    12:00 Arda ile Omuz Omuza

    13:00 Şanslı Köpek

    14:15 Gırgıriye'de Şenlik Var

    16:30 Bizum Hoca 2

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Çember: Ölüm Meleği

    22:30 Yargı

    01:30 Çember: Ölüm Meleği

    03:15 5N1K

    03:45 Arda ile Omuz Omuza

    04:30 Geniş Aile

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

     

    06:00 Yeni Gelin Tekrar

    10:00 Pazar Sürprizi Canlı

    13:00 Bir Şansım Olsa Yeni Bölüm

    14:30 İbo ile Güllüşah

    16:30 Oh Olsun

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

    20:00 Sakar Şakir

    21:45 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri Tekrar

    23:45 Şekerpare

    01:30 Kayıp İnci

    03:45 Kayıp İn

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