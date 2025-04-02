2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ

Dünya Otizm Farkındalık Günü, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından otizme dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 2007 yılında ilan edilmiştir. Her yıl 2 Nisan'da kutlanan bu özel gün, otizmli bireylerin haklarını savunmak, karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek için önemli bir fırsattır.

Otizmi Tanıtmak ve Bilinçlendirmek: Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bireylerin iletişim, sosyal etkileşim ve davranışlarını etkileyen nörogelişimsel bir durumdur. Dünya Otizm Farkındalık Günü, otizmin yaygınlığı ve erken teşhisin önemi hakkında toplumu bilgilendirir.

Önyargıları Kırmak: Otizmli bireyler, toplumsal önyargılar ve yanlış bilgiler nedeniyle birçok zorluk yaşayabiliyor. Bu özel gün, otizmin bir hastalık değil, bir farklılık olduğunu vurgulamak için önemlidir.

Otizmli Bireylerin Haklarını Savunmak: Otizmli bireylerin eğitim, sağlık ve istihdam gibi temel haklara eşit erişim sağlamaları için farkındalık yaratmak hedeflenir.

Mavi Işık Kampanyası: Birçok ülkede ve şehirde farkındalık yaratmak amacıyla "Light It Up Blue" (Mavi Işık Yak)" kampanyası düzenlenir ve binalar, köprüler mavi ışıkla aydınlatılır.

Otizmli bireylerin topluma tam ve eşit katılım sağlamaları için farkındalığın artırılması büyük önem taşır. Bu yüzden her yıl 2 Nisan'da düzenlenen etkinlikler, otizmli bireylerin yeteneklerine ve katkılarına dikkat çekerek toplumu daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlar.