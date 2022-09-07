Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündemElazığ'da bir garip tapu olayı! 2'nci bir evi olduğunu 17 yıl sonra öğrendi... - Günün Haberleri
Elazığ'da bir garip tapu olayı! 2'nci bir evi olduğunu 17 yıl sonra öğrendi ama...
Elazığ'da yaşayan Hasan Yıldırım, eşiyle boşanma davası sürecinde mala konan tedbir sonucunda üzerinde bir evin daha olduğunu öğrendi. 17 yıl sonra ikinci bir evin sahibi olduğunu gören Yıldırım, hemen tapunun yolunu tuttu. İsim benzerliğinden dolayı başka birinin evinin üzerine yapıldığını gören Yıldırım, yaklaşık 2 sene evin gerçek sahibini aradı. Evin sahibi ise Almanya'da çıktı
Elazığ'da bir garip tapu olayı! 17 yıl sonra öğrendi...
0:00 / 0:00
İHA
Elazığ'da Hasan Yıldırım, boşanma davası sürecinde üzerinde bir evin daha olduğunu öğrendi. Tapuya giden Yıldırım, isim benzerliğinden dolayı başka birinin evinin üzerine yapıldığını öğrendi.
Elazığ'da yaşayan 4 çocuk babası Hasan Yıldırım (61), eşiyle boşanma aşamasında olduğu süre zarfında mala tedbir konulması ile üzerine bir ev daha olduğunu öğrendi. Bir yanlışlık olduğunu anlayan ve tapuya giden Yıldırım, başka bir dairenin daha 2005 yılından itibaren mülkiyetin üzerinde olduğunu öğrendi.
2 EV GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN EŞİNE VERMEK ZORUNDA KALDI
Yapılan araştırmada evin, baba ismine kadar aynı olan başka bir Hasan Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi. Dava sürecinde üzerine 2 ev göründüğü için kendi evini eşine vermek zorunda kalan Yıldırım, diğer evin asıl sahibini bulmak için 2 yıl uğraştı.
2 YIL SONUNDA EVİN SAHİBİNE ULAŞMAYI BAŞARDI
Hasan Yıldırım, 2 yılın sonunda adaşına ulaşmayı başardı. Almanya’da yaşayan adaş Hasan Yıldırım da yazın memleketi Elazığ’a geldi. Yıldırım, adaşını da alarak tapuya gitti ve evi asıl sahibine devretti. Bir zamanlar üzerinde 2 evi bulunan Yıldırım ise şimdi bin lira vererek kirada oturmaya başladı.
"ALMANYA'DA OLDUĞUNU ÖĞRENDİK, 'GEL MALINI AL' DEDİM"
Üzerine 2 ev olduğunu boşanma davasında öğrendiğini belirten Hasan Yıldırım, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Adamın evini vermemek için kendi evimi eski eşime verdim. Yoksa normalde evimin yarısı benim yarısı eski eşimindi. Ben evin yarısını arkadaşın mağdur olmaması için hibe ettim. Şu an evsiz kaldım. Bin lira kira ile kiradayım. Benim bir evimin daha olmadığını bildiğim için tapuda soruşturdum. İsmim Hasan Yıldırım.
Diğer arkadaşla baba ismim de tutuyor. 2 yıl kadar araştırdım, fakat bulamadım. Avukat İbrahim Ersöz bana yardımcı oldu. Önce belediyeye gittik evin adresini bulduk. Daha sonra mahalle muhtarına gittik. Sorduk, evet Hasan Yıldırım diye birini tanıyorum dedi.
Hasan Yıldırım'ı araştırdık, sorduk ve Almanya'da olduğunu öğrendik. Muhtarın vasıtası ile kendisine ulaştık. Gel malını al dedim. Çok şükür Allah bize başka bir şey nasip etmedi. Arkadaşın da kazancı helaldir. Çağırdık ve geldi. Bugün mülkiyetini kendisine devrettim."
"DÜRÜSTLÜĞÜNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM"
Dürüstlüğünden dolayı adaşına teşekkür eden Hasan Yıldırım (47) ise, "Evi 2005 senesinde aldım. 2013 senesine kadar da kendim oturuyordum. Sonra ailemi de yurt dışına getirdim. Daha sonra kiraya verdim. İçinde halen kiracı oturuyor. Benim baba adı Mehmet, anne adı Reşide. Ben 1975 doğumluyum. Hasan ağabey benden büyük. Aramızda yaş farkı da var. Zamanında tapuya verdiğim kimliği de daha değiştirmedim. Arkadaşa teşekkür ederim" diye konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Elazığ'da bir garip tapu olayı! 2'nci bir evi olduğunu 17 yıl sonra öğrendi... - Günün Haberleri/2-nci-bir-evi-oldugunu-17-yil-sonra-ogrendi-ama-3518413
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!