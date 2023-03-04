2 milyonluk haraç çetesi! Para istemeye böyle geldiler

İstanbul’da 3 ay önce şikayette bulunan C.U. (44) adlı iş insanı, tanımadığı kişiler tarafından kendisinden para istendiğini söyledi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, C.U. şikayetinde “İşyerime tanımadığım 7-8 kişilik bir grup geldi. Ve bana ‘Senin bize 2 milyon lira borcun var. Borcunu bize öde’ dedi. Benim kimseye bir borcum yok.” dedi.