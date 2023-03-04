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Haberler Gündem 3. Sayfa 2 milyonluk haraç çetesi! Para istemeye böyle geldiler - Günün Haberleri

2 milyonluk haraç çetesi! Para istemeye böyle geldiler

İstanbul’da bir işyerine gelen şüpheli bir grup, işyeri sahibine “2 milyon ödemen var” diyerek para istedi. Kimseye borcu olmayan işyeri sahibi soluğu poliste aldı. Kamera görüntülerinden işyerine gelişleri görünen 7 kişilik şüpheli grup polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

Giriş: 04.03.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
2 milyonluk haraç çetesi! Para istemeye böyle geldiler - Günün Haberleri
2 milyonluk haraç çetesi! Para istemeye böyle geldiler
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İstanbul’da 3 ay önce şikayette bulunan C.U. (44) adlı iş insanı, tanımadığı kişiler tarafından kendisinden para istendiğini söyledi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, C.U. şikayetinde “İşyerime tanımadığım 7-8 kişilik bir grup geldi. Ve bana ‘Senin bize 2 milyon lira borcun var. Borcunu bize öde’ dedi. Benim kimseye bir borcum yok.” dedi.

ŞÜPHELİLERİN GELİŞİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE

Bu şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Önce işyerinin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, müştekinin işyerine şüpheli 7 kişinin geldiği görüldü. 2’şer ve 3’er grupla işyerine girişleri görülen şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar başlandı.

11 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda 2 adet 6.35 mm çapında tabanca, 5 adet şarjör 1 adet susturucu silah aparatı ile 32,1 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmanın ardından şüpheliler adliyeye gönderildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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