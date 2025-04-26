2. Lig ve 3. Lig'de günün sonuçları!

Nesine 2. Lig 33. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanan 13 maç tamamlandı.

1923 Mustafa Kemal Paşa Spor'u 5-1 yeneden Aliağa FK, 3. Lig 3. Grup şampiyonu oldu ve 2. Lig'e yükseldi.

Orduspor 1967'yi 4-2 mağlup eden Mardin 1969 Spor, 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon oldu.

2. Lig'de 33. hafta mücadelesi tek maçla başladı.

Kırmızı Grup'ta Somaspor, Soma Atatürk Stadı'nda Ankara Demirspor'u ağırladı.

Ev sahibi takım, konuk ettiği Ankara Demirspor'u ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçta 3-2 yendi.

3. Lig'in 30'uncu ve son haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Ergene Velimeşespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-1

Tokat Belediye Plevnespor-Silifke Belediyespor: 3-1

Düzce Cam Düzcespor-Belediye Kütahyaspor: 2-2

Karşıyaka-Bursaspor: 2-0

Artvin Hopaspor-Kemerkent Bulvarspor: 7-2

23 Elazığ FK-Kuşadasıspor: 1-1

Muşspor-Anadolu Üniversitesi: 3-0

- 2. Grup

FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.