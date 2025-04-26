2. Lig ve 3. Lig'de günün sonuçları!
2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig 33. hafta müsabakaları ile 3. Lig 30. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanan 13 maç tamamlandı. Mardin 1969 Spor, 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon oldu. Aliağa FK ise, 3. Lig 3. Grup şampiyonu oldu.
Nesine 2. Lig 33. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanan 13 maç tamamlandı.
ALİAĞA FK 2. LİG'E YÜKSELDİ!
1923 Mustafa Kemal Paşa Spor'u 5-1 yeneden Aliağa FK, 3. Lig 3. Grup şampiyonu oldu ve 2. Lig'e yükseldi.
3. LİG 4. GRUP'TA ŞAMPİYON MARDİN 1969 SPOR!
Orduspor 1967'yi 4-2 mağlup eden Mardin 1969 Spor, 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon oldu.
2. LİG
2. Lig'de 33. hafta mücadelesi tek maçla başladı.
Kırmızı Grup'ta Somaspor, Soma Atatürk Stadı'nda Ankara Demirspor'u ağırladı.
Ev sahibi takım, konuk ettiği Ankara Demirspor'u ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçta 3-2 yendi.
3. LİG
3. Lig'in 30'uncu ve son haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Ergene Velimeşespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-1
Tokat Belediye Plevnespor-Silifke Belediyespor: 3-1
Düzce Cam Düzcespor-Belediye Kütahyaspor: 2-2
Karşıyaka-Bursaspor: 2-0
Artvin Hopaspor-Kemerkent Bulvarspor: 7-2
23 Elazığ FK-Kuşadasıspor: 1-1
Muşspor-Anadolu Üniversitesi: 3-0
- 2. Grup
Nevşehir Belediyespor-Adıyaman FK: 3-0 (Hükmen)
Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor: 1-0
Balıkesirspor-T. Metal 1963 Spor: 0-0
Etimesgutspor-Fatsa Belediyespor: 4-0
Tire 2021 FK-Uşakspor: 3-0
Smart Holding Çayelispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 5-2
Yurt Et Amasyaspor-Silivrispor: 2-1
Muğlaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-3
- 3. Grup
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 2-1
Küçükçekmece Sinopspor-Viranşehir Belediyespor: 4-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Pazarspor: 1-1
1923 Mustafakemalpaşaspor-Aliağa Futbol: 1-5
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çankayaspor: 3-0
Bayburt Özel İdarespor-Alanya 1221 Futbol SK: 1-0
Osmaniyespor FK-Çorluspor 1947: 3-7
52 Orduspor FK-Karabük İdmanyurdu: 1-2
- 4. Grup
Mardin 1969 Spor-Orduspor 1967: 4-2
Denizlispor-Niğde Belediyespor: 1-1
7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK: 0-3
Sebat Gençlikspor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 2-0
Zonguldakspor FK-Polatlı 1926 SK: 3-0
Kırıkkale FK-Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK: 2-0
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Kolibri Ağrı 1970 SK-Edirnespor: 2-1
FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.
Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.