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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig'de günün sonuçları! - Futbol Haberleri

        2. Lig'de günün sonuçları!

        Futbolda Nesine 2. Lig'in 28. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:27
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        2. Lig'de günün sonuçları!
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        Futbolda Nesine 2. Lig'in 28. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

        Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

        BEYAZ GRUP

        Fethiyespor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)

        Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor: 1-2

        Beykoz Anadoluspor-İnegölspor: 3-2

        Sincan Belediyesi Ankaraspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 1-1

        GMG Kastamonuspor-Kepezspor: 1-0

        1461 Trabzon FK-İskenderunspor: 0-0

        Batman Petrolspor-Sarıyer: 2-0

        Altay-Altınordu: 2-3

        Karaköprü Belediyespor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2

        KIRMIZI GRUP

        Karaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1

        Belediye Derincespor-Bucspor 1928: 2-3

        Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Giresunspor: 4-1

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        Çimentaş Elazığspor-Somaspor: 2-0

        Menemen FK-Ankara Demirspor: 2-2

        Motolux 68 Aksarayspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-5

        Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-0

        Ülkea Nazillispor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 0-2

        Artı Değer Vanspor-Diyarbekirspor: 1-0

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