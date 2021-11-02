İzmir'de arıza ve su kesintisi yaşayacak olan ilçeler İZSU Genel Müdürlüğü internet sistemi üzerinden düzenli olarak paylaşılıyor. İşte İzmirliler tarafından merak edilen arıza, bakım ve su kesintisi yaşanacak İzmir ilçeleri...

İZSU SU KESİNTİSİ DUYURULARI 2 KASIM