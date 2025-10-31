Habertürk
        2 Kasım 2025 Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve İstanbul alternatif güzergah ve yollar hangileri?

        2 Kasım 2025 Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar

        Bu sene 47.'si gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu kapsamında 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; vatandaşların mağdur olmaması için altenratif güzergâhları kullanması gerekiyor. İşte, 2 Kasım 2025 Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

        Giriş: 31.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:07
        • 1

          İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Maratonu kapsamında 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatıldığı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu kaydedildi. İşte, 2 Kasım 2025 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar

        • 2

          2 KASIM 2025 PAZAR SAAT 03.00 İTİBARIYLA İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

          - Güney Zincirlikuyu Ayrımı,

          - Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası,

          - Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası,

          - Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek),

          - Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek),

          - Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek),

          - Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburu yön verilecek),

          - Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,

          - Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,

          - Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,

          - Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi,

          - Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.

        • 3

          2 KASIM 2025 PAZAR SAAT 06.00 İTİBARIYLA İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

          - Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

          - Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

          - Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

          - Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

          - Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

          - Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

          - Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

          - Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

          - Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar,

          - Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar,

          - Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar,

          - Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

        • 4

          2 KASIM 2025 PAZAR İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

          - Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.

          - Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.

          - Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir.

          - Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir.

          - Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir.

          - Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir.

          - Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek.

        • 5

          - Atatürk Bulvarı,

          - Balat Sahil Yolu,

          - Unkapanı Köprüsü,

          - Fevzipaşa Caddesi,

          - Vatan Caddesi,

          - Millet Caddesi,

          - Yeni Haavalimanı Caddesi,

          - Eski Havalimanı Caddesi,

          - Ekrem Kurt Bulvarı,

          - D-100 Karayolu.

