Kocası 2 gün önce tahliye oldu! Çocuğun önünde dehşet!

İHA

Bartın'da sabah saatlerinde, Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkiinde bir kadın daha koca vahşetiyle hayatını kaybetti. ADLİ KONTROLLE ÇIKTI, YOLUNU KESTİ İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararıyla çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Arzu Ar’ı (33) takip ederek yolunu kesti.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ Yanında 10 yaşındaki kızıyla birlikte çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, Metin Ar tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı.

VATANDAŞLAR ZANLIYI DARP ETTİ Arzu Ar kanlar içinde yerde kalırken Metin Ar ise çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KATİL KOCA TEDAVİ ALTINDA Vatandaşların darp ettiği Metin Ar’ın Bartın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.