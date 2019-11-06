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Apple'ın iPhone 11 Pro'sunun üç arka kameralı görünümünü 2 dolara satıyorlar!

Apple'ın üçlü arka kamera sistemiyle gelen iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, yeni bir aksesuarı da teknoloji dünyasına kazandırdı. Çin'den dünyaya satılan bu kamera koruyucu ile eski iPhone'lar iPhone 11 görünümüne bürünüyor.

06.11.2019 - 12:09 | Güncelleme: HABERTURK.COMTeknoloji
iphone 11 pro

Apple’ın yeni akıllı telefon modelleri iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te bulunan 3’lü arka kamera, aksesuar üreticilerine yeni bir pazar fırsatı yarattı.

Apple’ın yeni telefonlarında en çok dikkat çeken özelliklerin başında gelen 3’lü arka kamera (iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te üç iken, iPhone 11’de iki arka kamera bulunduğunu hatırlatalım) görünümü için özel kamera koruyucu aparat yaptılar.

iPhone X, iPhone XS ve iPhone Max modellerine uygun olarak tasarlanan bu kamera koruyucusunun fiyatı ise 2 dolardan (yaklaşık 10 TL) başlıyor. Koruyucu aparatı uyumlu cihazına takan kullanıcıların telefonlarının arka görünümleri, iPhone 11 Pro ve iPhone’ye benziyor. 

Hatta bu ilginç kamera koruyucusunun iPhone 11 modellerine uygun siyah, gümüş, altın ve benzeri renklerdeki farklı seçenekleri de bulunuyor.

SOSYAL MEDYANIN DA GÜNDEMİ OLMUŞTU

Apple’ın üçlü ve alışılmışın dışında bir büyüklüğe sahip olan kamera sistemi, sosyal medyada da bir süre espri konusu olmuştu.

Anlaşılan 1000 dolarlık fiyat seviyesinden başlayan bu 3 arka kameralı iPhone’lar oldukça ilgi çekmiş ki, Alibaba başta olmak üzere uzakdoğu menşeli pek çok e-ticaret sitesi, sattıkları telefon aksesuarları arasına sahte 3'lü arka kamera görünümü sunan bu ilginç aparatını da ekledi.

3'lü arka kamera görünümü sunaun bu aparatın internetteki satış fiyatı 10 TL sevieysinden başlarken, gerçek 3'lü arka kameraya sahip olan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in Türkiye'de 11 bin TL ile 15 bin TL arasında bir fiyat aralığına  sahip olduğunu hatırlatalım.

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