2 bin yıllık heykel, Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Uşak'ın Ulubey İlçesi sınırlarında bulunan Blaundos Antik Kentinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait kadın heykeli bulundu.

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, antik kentin Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleşmesi nedeniyle garnizon kent olarak bilindiğini söyledi.

Uşak Arkeoloji Müzesi başkanlığında 2018 yılından bu yana devam eden kazılarda bu yıl Demeter Tapınağı bölgesine yoğunlaşıldığını aktaran Ceylan, tapınağın batı kısmında bir heykel olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yaklaşık 1,5 metre derinlikten gün yüzüne çıkartılan, başı ve kolları olmayan heykelin erken Roma dönemine tarihlendiğini aktaran Ceylan, 190 santimetre boyundaki heykelin Uşak Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alındığını dile getirdi.

Ceylan, "Heykeli, müze müdürlüğümüz ve bakanlığımız uzmanları tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergileyeceğiz. Ortalama 5-6 ay içerisinde restorasyonun tamamlanacağını ve heykelin sergilenmeye başlanacağını söyleyebiliriz" dedi.

Aynı bölgede 2021 yılında iki heykel bulunduğunu da anımsatan Ceylan, "Demeter Tapınağı kentin merkezi ve ruhsal bir alan. Bu nedenle şehrin kalbi diyebiliriz. Bu bölgede her zaman için sürprizlere hazırlıklıyız. Yeni buluntuları da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.