Türkiye’de doğa turizmi denince akla ilk gelen yerlerden olan yeşiliyle ünlü Artvin’in doğal güzellikleri, doğaseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Yeşilin bin bir türüne ev sahipliği yapan Artvin’in yaylaları, Covid-19 nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlere sakin bir ortamda doğayla iç içe dinlenme imkanı sunuyor.
İHA'nın haberine göre Artvin’in merkez köylerinden Yukarı Maden Köyüne bağlı 2 bin 550 rakımdaki Petnos Gölü, sahillerdeki kalabalıktan ve sıcak havadan kurtulmak isteyenlere, yeşilinin canlılığı, bulutlara yakınlığı, serinliği ve eşsiz doğası ile doğaseverleri bekliyor.
Petnos Gölü'ne gelen ziyaretçiler, günübirlik gezintinin yanın sıra buradaki butik tesiste konaklayacağı gibi kamp kurma imkanına da sahip.
Petnos Gölüne gelen Yukarı Maden Köyü'nden Nurettin Kurtuluş, buranın yazın sıcaktan bunalan vatandaşların geldikleri bir yayla olduğunu belirterek, “Artvin şehir merkezine yaklaşık olarak 90 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Yukarı Maden Köyü içerisinden gidilen Petnos Gölü'ne gidilirken köy merkezine kadar 75 km asfalt yol, köy merkezinden sonra 15 km’de orman yolundan ulaşım sağlanmaktadır. Yazın şehir merkezinde hava sıcaklığı 40-45 derece olduğu zamanlar burada hava sıcaklığı 20 dereceyi geçmiyor. Bu sebepten ötürü sıcaktan bunalan vatandaşlarımızın uğrak noktası oluyor. Covid-19’dan dolayı kalabalıktan uzak durmaya çalışanları ve doğa severleri, yaylamıza bekliyoruz” dedi.
Petnos Gölüne yaylacılık yapan Fikriye Güreli ise haziran ayında yaylaya çıktıklarını ve ekim ayında yayladan indiklerini söyledi.
Öte yandan yayla Rize'nin yine gölü ile ünlü Badara Yaylası'na benzerliği ile de dikkat çekiyor.
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