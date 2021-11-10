Taksim'de Atatürk saygıyla anıldı

AA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

YERLİKAYA VE İMAMOĞLU TÖRENE KATILDI

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kemal Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

SİYASİ PARTİLER ANITA ÇELENK BIRAKTI

AA'da yer alan habere göre törende İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1. Ordu Komutanlığı ve diğer kurum, kuruluşlar, siyasi partiler anıta çelenk sundu. Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

VALİ YERLİKAYA'DAN ANMA MESAJI

Öte yandan Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı 10 Kasım paylaşımı dikkat çekti. Yapılan video paylaşımda Atatürk'ün hayattayken daha önce yaşadığı 10 Kasım'larda yaptığı çalışmalar ve aldığı görevler Yerlikaya tarafından takipçilerine hatırlatıldı.