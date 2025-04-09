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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu

        Şırnak'ın İdil ilçesinde 19 yaşındaki çoban Kamil Aslan, dağlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:42
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        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
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        DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde meydana geldi. Çobanlık yapan Kamil Aslan’ın otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde döndü. Aslan’ın olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru giderek arama çalışması yaptı.

        Aslan, Çiyaye Sipi bölgesinde bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aslan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Aslan’ın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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