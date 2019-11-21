ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü öğrencisi Canda Atalay, yaşından büyük başarılara imza atıyor. Henüz lise son sınıf öğrencisiyken "The Mars Generation" tarafından STEM ve Uzay alanında 24 Yaş Altı 24 Liderden biri olan Atalay; Microsoft, KAGIDER ve Aydın Doğan Vakfı’nın düzenlediği Teknolojinin Kadın Liderleri programında Geleceğin Teknoloji Yıldız Adayı ödülünü aldı. Atalay, bu yıl TED tarafından TED-Ed Weekend için konuşma yapacak 14 öğrenciden biri olarak New York’a davet edildi. Atalay'ın hayali, uzay aracıyla başarılı bir iniş yaptıktan sonra görev kontol odasında sevinmek. Atalay, genç yaşta elde ettiği başarılarını ve hikayesini HABERTÜRK'e anlattı.

Canda Atalay, 2000 yılında İstanbul'da doğdu. İşletmeci annesi ve bilgisayar teknisyeni babasının bilgisayar üzerine küçük bir işletmesi var. İlkokul yıllarında teknolojiye ilgisinin olduğunu farkeden Atalay, tekonolojiye daha yakın olabilmek için Microsoft ve Sebit’in proje okulunda okudu.

"2-3 SAATLİK TEK BİR SINAVIN HERHANGİ BİR ŞEY İÇİN BELİRLEYİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Lise hayatı boyunca müfredattan ziyade hayallerini takip etti. Atalay, lise dönemini şöyle anlattı: "Daha çok ilgi alanlarımı ve yeteneklerimi keşfetmek ile zaman geçirdim, son yılıma geldiğimde de üniversite sınavına herkes gibi, konu çalışıp, test çözüp, deneme sınavlarına girerek hazırlandım. TYT-AYT’nin uygulandığı ilk yılda sınava girdim ve ne ile karşılaşacağımızı tam olarak bilmiyorduk. Sınav hedeflediğimden kötü geldi, bir sene daha hazırlanmayı planlarken ailemin desteği ile şu anki okulumu yazdım. Ne kadar stresli bir süreç olsa da 2-3 saatlik tek bir sınavın herhangi bir şey için belirleyici olduğunu düşünmüyorum."

LİSE DÖNEMİNDE UZAY ARAÇLARINI İNCELEMEYE BAŞLADI

Genç yetenek daha liseye başlamadan yolunu çizdi. Lisenin ilk yılında teorik fizik ve kozmoloji ile ilgili çalışmalara başlayan Atalay, hayal ettiği üniversite için ilk adımı attı. Atalay, "Uzay araçlarını da araştırmaya başladım ve daha da çok ilgimi çektiğini fark ettim. Havacılık ve Uzay mühendisliğini daha detaylı incelemeye başladığımda benim için olduğunu anladım ve lise ikinci sınıfta kesin olarak Havacılık ve Uzay mühendisliği seçmeye karar verdim" dedi.

"İYİ BİR MÜHENDİS OLMAK İÇİN ZORLUKLARIN ÜZERİNE GİTMEKTEN BAŞKA YOL YOK"

Üniversitenin liseye göre daha yoğun geçtiğini söyleyen Atalay, "Hem okuldaki müfredatı takip etmeye hem de okul dışı projeler yapmaya çalıştığım için bu ikisini bir arada yürütmek konusunda zorlandım. Bir konferansa gitmek için kaçırdığım dersler ya da okuldaki bir sınava hazırlanmak için uzattığım projeler çok oldu. Üniversite ise liseye kıyasla çok daha zorlu bir çalışma temposu gerektiriyor, ama işin sonunda iyi bir mühendis olmak için zorlukların üzerine gitmekten başka bir yol yok.

Yakından takip ettiği ve etkilendiği isimler arasında, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson gibi girişimciler bulunuyor.

"SOSYAL MEDYADAN KEYİF ALMIYORUM"

Arkadaşlarıyla çeşitli projeler üzerine çalışırken tanıştığını söyleyen Atalay, "Hep beraber aynı hedefleri taşıyor olmak güzel arkadaşlıklar yaratıyor" dedi. Sosyal medyadan keyif almadığını söyleyen genç yetenek, hobilerini, "Sosyal medya kullanmak, beğeni ve görüntülenme almak için telefonun başında oturmak şahsen keyif vermiyor, o yüzden kullanmak için kendimi zorlamıyorum. Sosyal medyada harcayacağım zaman yerine film izlemek, kitap okumak ve bilgisayar oyunları oynamaktan daha çok zevk alıyorum" sözleriyle ifade etti.

NEW YORK'A DAVET EDİLEN 14 ÖĞRENCİDEN BİRİ OLDU

MICROSOFT, KAGIDER VE AYDIN DOĞAN VAKFI'NIN YILDIZ ADAY ÖDÜLÜNÜ ALDI

"Bir şeylerin altın tepsi ile sunulmasını beklemek yerine istediğinizi elde etmek için pes etmeden çalışmalısınız" diyen Atalay, çalışmaları sonucu elde ettiği başarıları sıraldı:

- Lise 2. sınıfta İTÜ ve İGA’nın ortak olarak düzenlediği liseler arası model uçak yarışmasında finalist oldu.

- Lise 3. sınıfta okuldaki fizik öğretmeninin desteği ile TUBİTAK lise öğrencileri araştırma projesi yarışması için uzay çöplerini azaltmaya yönelik Cube-Sat projesine başladı. ( Okuduğu lisede mühendislik projeleri için ayrı bir dal olmadığı ve projesi fizikten çok mühendisliğe kaydığı için projesini yollamadı)

- Goodwall isimli İsviçreli bir network tarafından diğer üyelere örnek olması amacı ile “influencer” statüsü altında bir burs aldı.

- ABD Büyükelçiliği küçük hibe programı ile TURKONFED’in düzenlediği “STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” projesine seçildi.

- Lise son sınıfta The Mars Generation tarafından STEM ve Uzay alanında 24 Yaş Altı 24 Liderden birisi oldu.

- Bir yandan da üniversite sınavı olduğu için daha kolay ilgilenebileceği etkinliklere yöneldi ve okulunda Uzay ve Havacılık Kulübünü oluşturdu, model uçak atölyesi ve küçük sunumlar düzenledi.

- Toku Space adında bu alanla ilgilenen öğrencileri bir araya getiren küçük bir sosyal medya grubu oluşturdu.

- Microsoft, KAGIDER ve Aydın Doğan Vakfı’nın düzenlediği Teknolojinin Kadın Liderleri programında Geneleceğin teknoloji Yıldız Adayı ödülünü aldı.

- Üniversitenin ilk yılında okuldaki topluluklar ile beraber quadcopter benzeri küçük projelerle uğraştı.

- Bu yıl TED tarafından TED-Ed Weekend için konuşma yapacak 14 öğrenciden birisi olarak New York’a davet edildi.

"ULUSLARARASI ORTAMDA TÜRKİYE'YE KARŞI ÖNYARGILARI DEĞİŞTİRMEK MUTLULUK VERİCİ"

Uzay alanında çalışma yapan kadınların oranının erkeklerden daha az olduğunu vurgulayan Atlay, cinsiyeti yüzünden hiç geri plana atılmadığını ancak kendine rol model alacak bir kadın da tanımadığını söyledi. Atalay, " Sadece bir kızın bile potansiyelini çıkarma için bir örnek görmeye ihtiyacı var ise ve bu konuda yardımcı olabilirsem benim için onur verici bir şey olur. Ve tabii ki bütün bunlar daha çok çalışmam için bana da motivasyon oluyor.Uluslararası ortamlarda birkaç kişinin bile olsa Türkiye’ye karşı olan önyargısını değiştirebilmek mutluluk verici bir şey" dedi.

"HAYALİM UZAY ARACIYLA BAŞARILI BİR İNİŞ YAPIP GÖREV KONTROL ODASINDA SEVİNMEK"

Geleceğe dair hayallerinin ve hedeflerinin ne olduğu sorusuna Atalay, "İnternette başarılı bir inişten sonra sevinen görev kontrol odası videolarını görmüşsünüzdür. Bölümümü seçmeye karar verdiğimden beri ulaşmak istediğim nokta orası. Bir mühendis olarak yıllarımı bir projeye verip onun bilim ve teknoloji adına yararlı işler başardığını görmek en büyük hedefim. Ve tabi ki bu hedefimi gerçekleştirmek için sonuna kadar kararlıyım" sözleriyle anlattı.