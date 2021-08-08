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19 plaka nerenin plakası? 19 Plaka hangi ile ait? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

Trafikte kayıtlı olan her aracın rakamlardan ve harflerden oluşan birer plakası oluyor. Plakalardaki rakamlar aracın hangi ile kayıtlı olduğuyla ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Türkiye'deki illerin plaka numaraları merak edilen konulardan biri. 19 nerenin plakası? Plakası 19 olan il hangisi? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

08.08.2021 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
19 plaka nerenin plakası? 19 Plaka hangi ile ait? İşte illere/ilçelere göre plaka kodları

Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 19 nerenin plakası? sorusunun cevabı

19 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 19, Çorum'un plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Çorum ilçeleri ve plaka kodları...

ÇORUM İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI

İLİ TRAFİK KOD NO. ALT SINIR ÜST SINIR VERGİ DAİRESİ SAY. KODU (V.D. KODU)
ÇORUM 19 AC 001 AZ 999 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 DA 001 DZ 999 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 EA 001 EA 999 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 EC 001 EC 999 OSMANCIK M.MD 19107
ÇORUM 19 EB 001 EB 999 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 ED 001 EE 999 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 EF 001 EF 999 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 EH 001 EH 999 OSMANCIK M.MD 19107
ÇORUM 19 EK 001 EK 999 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 EL 001 EL 999 OSMANCIK M.MD 19107
ÇORUM 19 EN 001 EP 999 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 ER 001 ER 999 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 ES 001 ET 999 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 EU 001 EU 999 OSMANCIK M.MD 19107
ÇORUM 19 EV 001 EZ 999 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 FA 001 FA 999 İSKİLİP M.MD 19103
ÇORUM 19 FC 001 FZ 999 İSKİLİP M.MD 19103
ÇORUM 19 HA 001 HF 999 OSMANCIK M.MD 19107
ÇORUM 19 HH 001 HH 999 OSMANCIK M.MD 19107
ÇORUM 19 JA 001 JA 999 UĞURLUDAĞ 19110
ÇORUM 19 KA 001 KZ 999 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 LA 001 LA 999 ALACA M.MD 19101
ÇORUM 19 LC 001 LZ 999 ALACA M.MD 19101
ÇORUM 19 M 0001 M 3000 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 M 3001 M 3500 ALACA M.MD 19101
ÇORUM 19 M 3501 M 4000 BAYAT M.MD 19102
ÇORUM 19 M 4001 M 4500 İSKİLİP M.MD 19103
ÇORUM 19 M 4501 M 5000 MECİTÖZÜ M.MD 19105
ÇORUM 19 M 5001 M 5500 OSMANCIK M.MD 19107
ÇORUM 19 M 5501 M 6000 SUNGURLU 19261
ÇORUM 19 M 6001 M 6500 KARGI M.MD 19104
ÇORUM 19 M 6501 M 7000 ORTAKÖY M.MD 19106
ÇORUM 19 NA 001 NA 999 MECİTÖZÜ M.MD 19105
ÇORUM 19 NC 001 ND 999 MECİTÖZÜ M.MD 19105
ÇORUM 19 PA 001 PZ 999 BAYAT M.MD 19102
ÇORUM 19 RA 001 RA 999 KARGI M.MD 19104
ÇORUM 19 RC 001 RE 999 KARGI M.MD 19104
ÇORUM 19 S 0001 S 3000 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 S 3001 S 4000 ALACA M.MD 19101
ÇORUM 19 S 4001 S 4500 İSKİLİP M.MD 19103
ÇORUM 19 S 4501 S 5000 MECİTÖZÜ M.MD 19105
ÇORUM 19 S 5001 S 6000 OSMANCIK M.MD 19107
ÇORUM 19 S 6001 S 7000 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 S 7001 S 7500 BAYAT M.MD 19102
ÇORUM 19 S 7501 S 8000 KARGI M.MD 19104
ÇORUM 19 S 8001 S 8500 ORTAKÖY M.MD 19106
ÇORUM 19 SA 001 SF 999 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 SH 001 SH 999 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 SK 001 SL 999 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 SN 001 SP 999 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 SU 001 SU 999 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 T 0001 T 0999 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 T 1000 T 1500 SUNGURLU V.D. 19261
ÇORUM 19 T 1501 T 2000 OSMANCIK M.MD 19107
ÇORUM 19 T 2001 T 2500 İSKİLİP M.MD 19103
ÇORUM 19 T 2501 T 3000 ALACA M.MD 19101
ÇORUM 19 T 3001 T 3050 BAYAT M.MD 19102
ÇORUM 19 T 4000 T 4500 MECİTÖZÜ M.MD 19105
ÇORUM 19 TA 001 TF 999 ÇORUM V.D. 19260
ÇORUM 19 ZA 001 ZA 999 ORTAKÖY M.MD 19106

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