Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 19 Nisan 2025 son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile bugün en son nerede, ne zaman deprem oldu ve kaç büyüklüğündeydi?

        Kahramanmaraş'ta deprem oldu! 19 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de her gün yerin farklı derinliklerinde ve çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana geliyor. Çoğu zaman hissedilmeyen bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilip vatandaşlarla paylaşılıyor. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü de yurdun farklı noktalarında depremler yaşandı. Peki, gün içinde nerelerde deprem oldu? İşte, 19 Nisan 2025 tarihli güncel deprem listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 07:28 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'nin farklı bölgelerinde her gün çeşitli büyüklüklerde depremler yaşanıyor. Bu sismik hareketlilik, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip edilip kamuoyuyla paylaşılıyor. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü de yurt genelinde çok sayıda deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaçtı? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 19 Nisan 2025 tarihli güncel deprem verileri…

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          Ege Denizi'nde saat 13.09'da 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ardından saat 14.18'de 2.3 büyüklüğünde başka bir deprem daha oldu.

          KAHRAMANMARAŞ'TA ARKA ARKAYA DEPREM

          Kahramanmaraş'ta arka arkaya deprem oldu. Ekinözü'nde saat 11.41'te 2.2 büyüklüğünde, Elbistan'da da saat 11.44'te, 2 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi.

          Ardından saat 11.45'te Ekinözü'nde, 3.6 büyüklüğünde başka bir deprem daha kayıtlara geçti.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

          Ege Denizi 3.3'lük bir depremle sallandı. Deprem saat 01.12'de, yerin 14.98 kilometre altında oldu. İkinci bir deprem ise saat 03.58'de, 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.

          ELAZIĞ DA SALLANDI

          Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.57'de olan sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 4

          ŞANLIURFA'DA 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7 kilometre altında olan deprem saat 05.03'te meydana geldi.

        • 5

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa