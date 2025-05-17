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        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa İstanbul bugün tatil mi, işlem yapılır mı?

        19 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi bugün Borsa İstanbul tatil mi, işlem yapılır mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatil günleri arasında yer alan 19 Mayıs, bu yıl hafta içine denk denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple 19 Mayıs'ta borsanın açık olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 19 Mayıs'ta borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa İstanbul tatil mi, işlem yapılır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 19.05.2025 - 08:24
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        • 1

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta borsanın çalışma durumu merak ediliyor. Bu sebeple Borsa İstanbul’un kapalı olduğu resmi tatil günleri takvimi yatırımcılar tarafından inceleniyor. Peki,19 Mayıs’ta borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul tatil mi, işlem yapılır mı? İşte detaylar…

        • 2

          19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

          Buna göre; 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Borsa İstanbul kapalı olacak bve herhangi bir işlem yapılmayacak.

        • 3

          BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

          Borsa İstanbul', bir günlük resmi tatilin ardından 20 Mayıs 2025 Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

        • 4

          19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, EFT-HAVALE YAPILIR MI?

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için Pazartesi günü özel ve kamu bankaların tamamı kapalı olacak.

          Resmi tatillerde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Buna göre EFT işlemleri, 20 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleşecek.

          Havale ise aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.

        • 5

          2025 BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLDUĞU GÜNLER TAKVİMİ

          1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı

          29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı

          30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı

          23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

          1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

          19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

          5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

          6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı

          15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

          30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı

          28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

          29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı

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