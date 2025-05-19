19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı - Güncel haberler

19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı - Güncel haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

ANKARA

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Aşkın Bak başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Bak'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deftere şunları kaydetti:

"106 yıl önce Samsun’da yaktığınız İstiklal meşalesi, bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti, yarınlara da bu ruhla yürümektedir. Bugün, geçmişin hatırasına sadakatle bağlı, yarının inşasında kilit rol oynayan gençlerimiz bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

İSTANBUL İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yapılan kutlamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. REKLAM Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da okundu. Programda konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, 19 Mayıs'ın gurur ve onurun yanı sıra bağrından binlerce kahraman çıkartan bir milletin şahlanışı olduğunu söyledi. Özbay, "19 Mayıs bağımsızlığa aşık Mavi Vatan'dır. 19 Mayıs Sakarya Meydan Muharebeleri zaferi, Büyük Taarruz, düşmanın İzmir'den denize dökülüşüdür. 19 Mayıs, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." dedi. Türkiye Yüzyılı'nda, gelecek nice asırlarda ilimle, irfanla, sanatla ve sporla yetiştiren gençler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dile getiren Özbay, şöyle devam etti: "Bu gayret ve çabayla biz bir söz verdik. Geleceğin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu doktorlarını, sporcu mühendislerini, sporcu öğretmenlerini yetiştirmek istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ulusal ve uluslararası projelerinin yanında Sayın Valimiz'in 'Spor Şehri İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki 963 mahallemizde bulunan tüm okullara yayarak, sporu her türlü bağımlılıkla mücadelede en büyük önleyici tedbir olarak ortaya koymak istiyoruz."

REKLAM Programda gençlik merkezleri tarafından hazırlanan "Kahramanlık Destanından Türkiye Yüzyılı" isimli gösteri sergilendi. Resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilen etkinlikte çeşitli spor dallarından kesitler de izleyicilerin beğenisine sunuldu. Etkinliğe, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, gençler ve aileleri katıldı. Etkinliğin son bölümünde, gençler ve protokol üyeleri ellerindeki Türk bayraklarıyla sahnede fotoğraf çektirdi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene ise İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Özbay'ın, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. REKLAM Törenin ardından siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıtın önüne çelenk bıraktı.

SAMSUN 19 Mayıs kutlamaları, saat 10.00'da Onur Anıtı önünde başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. EDİRNE 25 Kasım Stadyumu'nun yanında oluşturulan kortej, bando eşliğinde Saraçlar Caddesi'nden geçerek Atatürk Anıtı'na yürüdü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve öğrenciler, anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ak, törende yaptığı konuşmada, gençlerin, 19 Mayıs ruhunu benimseyip diri tutarak gelecek nesillere aktarması gerektiğini söyledi. Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı. REKLAM KIRKLARELİ Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Grup daha sonra Atatürk Stadyumu'na yürüdü. TEKİRDAĞ Tören Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti. Törene, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. REKLAM GAZİANTEP 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nafiz Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şiir okundu. Burada konuşan Şahin, "Gençlik haftasında sahnelerimizde, konserlerimizle, sahalarda sportif faaliyetlerimizle, sergilerimizle her alanda sizlere dolu bir hafta geçirtmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerimize armağan edilen bu bayramda, milli birlik ve beraberlik ruhunun ilk adımlarının atıldığı tarihten tam 106 yıl sonra bir 19 Mayıs sabahı sizlere seslenmekten onur duyuyorum." dedi. Festival Park'ta devam eden etkinlikte gençler şarkılar söyledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu. Vali Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor branşlarının yer aldığı stantları ziyaret etti, çocuklarla spor yaptı. KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Valiliğinin bahçesinde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından fotoğraf çektirildi. Programa, kaymakamlar ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar, Milli İrade Meydanı'ndaki etkinliklerle devam edecek. ŞANLIURFA Şanlıurfa'da 11 Nisan Salonu'nda düzenlenen tören, sporcuların geçişiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Program, halk oyunları ekibi ile engellilerden oluşan mehter takımı ve sporcuların gösterileriyle sona erdi. Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve protokol üyeleri katıldı. ADIYAMAN Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. REKLAM Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından fotoğraf çektirildi. Vali Osman Varol, sporcuları makamında kabul etti. Etkinlikler, Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda sürdü.

Programa, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan katıldı. KİLİS Kilis'te 7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı, yarışmalarda derece elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri verildi. Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkan Vekili Onur Güleçoğlu, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. REKLAM MALATYA İnönü Caddesi'ndeki kutlama programı, 2. Ordu Bandosu'nun eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tekvando, kick boks, wushu takımları gösteri yaptı.

Törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İZMİR Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici öğrencilerle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Eskici, 19 Mayıs'ın Türk tarihinin en anlamlı günlerinden biri olduğunu söyledi. 19 Mayıs'ın sadece bir tarih olmadığını vurgulayan Eskici, şöyle konuştu: "O gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının ilanı olmuştur. Sevgili gençler Atatürk bu önemli günü gençlere hediye etti. Sizler Türkiye'nin yarınlarını inşa edeceksiniz. Bizler de sizlere en iyi imkanları sunmak, hayallerinizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bugün, yalnızca geçmişin kahramanlıklarını anmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüdüğümüz bu dönemde, özellikle gençler, bu büyük yolculuğun en önemli taşıyıcılarısınız. Türkiye Yüzyılı, yalnızca ekonomik kalkınma, teknolojik yenilikler ve uluslararası başarılarla değil, aynı zamanda gençlerin daha güçlü, daha bilinçli ve daha etkin bireyler olarak yetişmesiyle mümkün olacaktır."

REKLAM Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajının okunduğu törende öğrenciler "19 Mayıs" adlı şiiri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı seslendirdi. Törende halk oyunları ve farklı branşlarda spor gösterileri sunuldu. Tören sonunda Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı. Öğrenciler ve sporcular üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu kırmızı renkteki balonları gökyüzüne bıraktı. Kutlamaya İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, diğer parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

REKLAM DENİZLİ Denizli'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kortej yürüyüşünde ise 106 metre uzunluğunda Türk bayrağı, gençlerin ellerinde taşındı. Erdoğan'ın günün anlamına ilişkin konuşmasının ardından halk oyunu ve çeşitli spor gösterileri sunuldu. Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, askeri erkan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. UŞAK Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda, Vali Naci Aktaş ve Belediye Başkanı Özkan Yalım katılımcıların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

REKLAM Programda, çeşitli branşlardaki sporcular tarafından gösteriler yapıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu. Tören sırasında Türk bayrağı açılan iki paramotorla gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. AYDIN Valilik binası önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Programın ardından öğrenciler, ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla Atatürk Spor Salonu'na kadar yürüdü. REKLAM Serhat Yığmatepe'nin günün önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler dans gösterisi yaptı. Törene, Vali Yakup Canbolat, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

MANİSA Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Ardından lise öğrencileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu. Halk oyunu gösterisinin de yapıldığı program, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Büyükşehir Belediyspor Kulübü sporcularının tekvando, cimnastik, güreş ve judo gösterileriyle sona erdi. REKLAM Törene, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. SAKARYA Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Serdivan Spor Salonu'nda devam etti. Sakarya Gençlik Merkezi Erasmus projesi kapsamında İtalya, İspanya, İsveç, Letonya, Macaristan ve Slovakya'dan gençlerin de katıldığı programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un konuşmasının ardından gençlik merkezi gönüllüsü Nehir Koyuncuoğlu "Çırpınırdı Karadeniz" ezgisini söyledi, çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. KOCAELİ Kocaeli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler kapsamında İzmit Kent meydanındaki anıta çelenk koyulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. REKLAM Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam eden programda, liselerarası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. Etkinlik, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisiyle sona erdi. Programa, Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı. Gebze'de, Gebze Belediyesi Kültür Müdürlüğü Hizmet Binası Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama, Alaattin Kurt Stadında düzenlenen törenle devam etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından lise öğrencilerinin oluşturduğu bando takımıyla orkestra gösterisi yapıldı.

Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, diğer protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, antrenörler ve ilçe sakinleri katıldı. BOLU Bolu Anıtpark’taki program, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. REKLAM Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Anıtpark’taki etkinlik sonrası düzenlenen "Gençlik Yürüyüşü"ne öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrakları ve marşlarla yürüyen kortej, renkli görüntüler oluşturdu. Karaçayır Spor Salonu’nda devam eden kutlamalarda, halk oyunları oynandı, şiir dinletisi, mehteran gösterisi ve çeşitli spor branşlarında gösteriler yapıldı. Güreş, bisiklet, cimnastik, basketbol, tekvando, atıcılık ve okçuluk gösterileri gerçekleştirildi. Müzik dinletileri, mehteran, zeybek ve ritim gösterileriyle devam eden programda, Bolu Jandarma Arama Kurtarma timinin bayrak gösterisi de yer aldı.

Programa, Vali Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mevlüt Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, sporcular, gençler ve vatandaşlar katıldı. REKLAM ZONGULDAK Zonguldak’ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde başlayan etkinlikler kapsamında, Valilik binası önüne kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, törene katılanları selamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, Gençliğe Hitabe'nin okunmasının ardından etkinlikler kapsamında şiirler seslendirildi, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi. Protokol üyelerinin açılan stantları gezdiği kutlamalara, il protokolü ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. REKLAM BARTIN Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şiirlerin okunduğu, çeşitli spor ve halk oyunları gösterileri sunulduğu etkinliklerde, çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene, Vali Nurtaç Arslan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Kıdemli Albay Erdal Bilgi, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, kamu kurumları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. DÜZCE Düzce Anıtpark Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelengi bırakıldı.

Törene, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen programda ise halk oyunları ve sportif gösteriler düzenlendi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.