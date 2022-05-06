Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona ermişti. Bayram tatilinin ardından gözler 19 Mayıs gününe çevrildi. 2022 resmi tatiller takvimine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil edilmişti. İşte, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi, 19 Mayıs okullar tatil mi? sorularının yanıtı…