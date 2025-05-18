Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs’ın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil kapsamında noterlerin çalışma durumu merak ediliyor. Noterde işlemleri olan vatandaşlar, 19 Mayıs’ta nöbetçi noterlerin hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. Resmi işlemlerini bu tarihe denk getirenler için noterlerin açık olup olmadığı önem taşıyor. Peki, 19 Mayıs’ta noterler açık mı, nöbetçi noterler çalışıyor mu? İşte, merak edilen detaylar...