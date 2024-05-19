19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2024 Pazar metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
19 Mayıs toplu taşıma tarifesi gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın gelişiyle birlikte metro, metrobüs, vapur, tramvay ve otobüslerin bugün ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Yurt genelinde konserler ve etkinliklerle kutlanacak 19 Mayıs'ta toplu taşımaların ücretsiz mi olduğu merak ediliyor. İşte, 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma tarifesi...
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün Türkiye'nin her bir bölgesinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu yıl 19 Mayıs'ın Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle beraber birçok konuyla ilgili araştırmalar da sıklaştı. Bu kapsamda vatandaşla "19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu gündeme geldi. 19 Mayıs Pazar günü metro, metrobüs, otobüs, vapur gibi toplu taşımaların bedava olup olmayacağı belediyeler tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...
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19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
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19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA METRO, METROBÜS TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.
*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.
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19 MAYIS'TA ANKARA'DA EGO OTOBÜS, ANKARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma ücretsiz olacak. Konuya ilişkin EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ücretsiz olarak hizmet verecektir. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bağımsızlık ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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19 MAYIS'TA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yüzde 50 indirimli hizmet verecek.
19 Mayıs Pazar günü; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.