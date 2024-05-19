19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bugün Türkiye'nin her bir bölgesinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu yıl 19 Mayıs'ın Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle beraber birçok konuyla ilgili araştırmalar da sıklaştı. Bu kapsamda vatandaşla "19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu gündeme geldi. 19 Mayıs Pazar günü metro, metrobüs, otobüs, vapur gibi toplu taşımaların bedava olup olmayacağı belediyeler tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...