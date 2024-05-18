19 MayÄ±s resmi tatil mi? 19 MayÄ±s Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸacak mÄ±?
19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± yurt genelinde Ã§eÅŸitli etkinliklerle bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸku iÃ§inde kutlanacak. BilindiÄŸi gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± kapalÄ± olurken, bazÄ± Ã¶zel ÅŸirketler hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 19 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ resmi tatil mi sorusu kamuoyunun gÃ¼ndemini meÅŸgul etmeye baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte 19 MayÄ±s resmi tatil mi sorusunun yanÄ±tÄ±...
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19 MayÄ±s iÃ§in bekleyiÅŸ baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiye genelinde tÃ¶ren ve Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlanacak AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± Ã¶ncesinde 19 MayÄ±s resmi tatil mi sorusu gÃ¼ndemdeki yerini aldÄ±. Peki, "19 MayÄ±s resmi tatil mi? 19 MayÄ±s Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸacak mÄ±, mesai var mÄ±?" Ä°ÅŸte konuya iliÅŸkin tÃ¼m merak edilen sorularÄ±n yanÄ±tÄ±...
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19 MAYIS TATÄ°L MÄ°?
19 MayÄ±s GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± resmi tatil olduÄŸu iÃ§in tÃ¼m eÄŸitim kurumlarÄ± kapalÄ± oluyor. 2024 yÄ±lÄ± yani bu yÄ±l 19 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ne denk geliyor.
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19 MAYIS Ã–ZEL SEKTÃ–R VE KAMU Ã‡ALIÅžANLARI Ä°ZÄ°NLÄ° MÄ°?
19 MayÄ±s resmi tatildir ve bu tarihle kamuda Ã§alÄ±ÅŸanlar izinli sayÄ±lÄ±yor ve okullar da tatil oluyor. Ã–zel sektÃ¶rde ise Ã§alÄ±ÅŸma durumu deÄŸiÅŸiyor.
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19 MAYIS Ã–NEMÄ°
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti tarihinde eÅŸsiz bir galibiyet olarak yer eden KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n ilk adÄ±mÄ± 19 MayÄ±s'ta atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 19 MayÄ±s 1919'da Mustafa Kemal AtatÃ¼rk BandÄ±rma Vapuru ile Samsun'a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r ve bugÃ¼n Ä°tilaf Devletleri'nin iÅŸgaline karÅŸÄ± TÃ¼rk KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n kabul edilir. AtatÃ¼rk bu bayramÄ± TÃ¼rk genÃ§liÄŸine armaÄŸan etmiÅŸtir.