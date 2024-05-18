19 MAYIS Ã–ZEL SEKTÃ–R VE KAMU Ã‡ALIÅžANLARI Ä°ZÄ°NLÄ° MÄ°?

19 MayÄ±s resmi tatildir ve bu tarihle kamuda Ã§alÄ±ÅŸanlar izinli sayÄ±lÄ±yor ve okullar da tatil oluyor. Ã–zel sektÃ¶rde ise Ã§alÄ±ÅŸma durumu deÄŸiÅŸiyor.