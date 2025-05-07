19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta kamu ve özel sektör çalışıyor mu, okul var mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha tatil takvimine çevrildi. Özellikle kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler 19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs'ta okullar açık mı, kamu kurumları çalışacak mı? İşte, detaylar...
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde, resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. Hem öğrenciler hem de kamu ve özel sektör çalışanları, 19 Mayıs'ta tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte, detaylar...
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19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.
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18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil olsa da 18 Mayıs için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.
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