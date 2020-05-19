19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları bugün kutlanan, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin başlangıç günü için araştırılıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması ile Kurtuluş Savaşı mücadelesi başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıç günü olan 19 Mayıs'ı özel ve resimli mesajlarla kutlayın. Resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri haberimizde.
19 MAYIS MESAJLARI - SÖZLERİ 2020
Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un 101.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gençlerimizi, sevgiyle kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.
Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.
Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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