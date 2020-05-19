19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları bugün kutlanan, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin başlangıç günü için araştırılıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması ile Kurtuluş Savaşı mücadelesi başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıç günü olan 19 Mayıs'ı özel ve resimli mesajlarla kutlayın. Resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri haberimizde.