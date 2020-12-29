Efsane repliklerle Covid-19 mesajı

İHA

Samsun'ın 19 Mayıs ilçesinde belediye koronavirüs salgınında farkındalık oluşturmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

İHA'nın haberine göre 19 Mayıs Belediyesi reklam panolarına astığı afişlerle salgınla mücadelede temizlik, maske kullanımı vee sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere dikkat çekti.

Sosyal medyada ilgi gören afiş çalışmalarında, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Al yazmalım, Çiçek Abbas, Neşeli Günler gibi filmlerle akıllara kazınan replikler yer aldı.

Afişlerde yer alan “Parola ne? Temizlik, maske, mesafe”, “Sevgi neydi? Temizlikti, maskeydi, mesafeydi”, “Reca ederim incinme kuzum, mesafe mühim” ve “Paranın, imanın ve koronanın kimde olduğu belli olmaz” gibi yazılarla farkındalık oluşturuldu.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile savaş devam ediyor. Bizler de yerel yönetimler olarak birçok tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz. Fakat en büyük tedbir kişisel olarak alınan tedbirdir. Bu yüzden temizlik maske, mesafe kuralları çok önemli. Bizler koronavirüse dikkat çekmek amacıyla Yeşilçam repliklerini kullanarak ilçemizdeki reklam panolarına bazı çalışmalar yaptık. Bu kuralların akıllarda kalması ve vatandaşlarımıza temizlik, maske, mesafe çağrısında bulunmak amacıyla böyle bir çalışma yapmayı tercih ettik” dedi.

Farkındalık çalışması, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kez paylaşıldı.