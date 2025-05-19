19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bugün Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Gençlik Bayramı’nın 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara’da da resmi törenler, gençlik buluşmaları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Ankara’da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Konu ile ilgili açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden geldi. Bu gelişme sonrası Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Mayıs Pazartesi bugün Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, Başkent’te bugün trafiğe kapalı olan yollar listesi...