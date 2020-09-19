Bugün 19 Eylül Gaziler Günü! Gaziler Günü'müz kutlu olsun. Resmi olarak Gaziler Günü 19 Eylül 2000 tarihinde ilan edilmiştir. Bugüne özel en anlamlı Gaziler Günü mesajlarını sizler için hazırladık. İşte hem resimli hem de sözlü Gaziler Günü mesajları

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 2020

Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebeԁi kahramanları, ԁestansı tarihimizin уaşaуan abiԁeleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu ԁiri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk feԁakârlığının ölümsüz ԁestanlarıԁır.