18 yıldır kayıptı, 'yasak aşk' cinayeti çıktı

Elazığ’da, 18 yıldı kayıp olan Ruhi Canpolat'ın (38), yasak aşk nedeniyle cinayete kurban gittiği belirlendi.
İHA'nın haberine göre, merkez Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat hakkında ailesi, 21 Mayıs 2003'te kayıp başvurusunda bulunuldu. Şahsın yıllardır bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı.
10 AYLIK ÇALIŞMA İLE YAKALANDILAR
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda A.Ş., T.Ş., C.Ş., A.S., M.Ş., S.K., H.H.S., C.S., ve E.B. olmak üzere 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı.
9 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 9 şüpheliden C.Ş., A.Ş. ve T.Ş. tutuklanırken, 6 kişi ise serbest bırakıldı.
YASAK AŞKININ AĞABEYİ EVE SAKLANMIŞ
Ruhi Canbolat'ın eşi A.Ş. sorgusunda, eşinin T.Ş. ile yasak ilişki yaşadığını öğrenip kendisini ve T.Ş.'yi tehdit etmeye başladığını, kendilerinin de plan yaparak eşini öldürdüklerini söyledi. A.Ş., 19 Mayıs 2003'te yasak aşk yaşadığı T.Ş.'nin ağabeyi C.Ş.'nin evlerine gelip divanın altına saklandığını, Ruhi'nin işten geldikten sonra ortaya çıkıp bıçaklayarak öldürdüklerini ifade etti.
CANSIZ BEDENİ MOTOSİKLET SEPETİNDE TAŞIMIŞ
Ruhi Canpolat'ın cansız bedenini bir gün evde tuttuklarını belirten A.Ş., sonraki gün C.Ş.'nin motosiklet sepetinde cansız bedeni götürdüğünü aktardı. A.Ş.'nin olaydan iki gün sonra eşi hakkında kayıp bildiriminde bulunduğu öğrenildi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!