18 yıldır kayıptı, 'yasak aşk' cinayeti çıktı

İHA

Elazığ’da, 18 yıldı kayıp olan Ruhi Canpolat'ın (38), yasak aşk nedeniyle cinayete kurban gittiği belirlendi.

İHA'nın haberine göre, merkez Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat hakkında ailesi, 21 Mayıs 2003'te kayıp başvurusunda bulunuldu. Şahsın yıllardır bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı.

10 AYLIK ÇALIŞMA İLE YAKALANDILAR

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda A.Ş., T.Ş., C.Ş., A.S., M.Ş., S.K., H.H.S., C.S., ve E.B. olmak üzere 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı.

9 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 9 şüpheliden C.Ş., A.Ş. ve T.Ş. tutuklanırken, 6 kişi ise serbest bırakıldı.

YASAK AŞKININ AĞABEYİ EVE SAKLANMIŞ

Ruhi Canbolat'ın eşi A.Ş. sorgusunda, eşinin T.Ş. ile yasak ilişki yaşadığını öğrenip kendisini ve T.Ş.'yi tehdit etmeye başladığını, kendilerinin de plan yaparak eşini öldürdüklerini söyledi. A.Ş., 19 Mayıs 2003'te yasak aşk yaşadığı T.Ş.'nin ağabeyi C.Ş.'nin evlerine gelip divanın altına saklandığını, Ruhi'nin işten geldikten sonra ortaya çıkıp bıçaklayarak öldürdüklerini ifade etti.

CANSIZ BEDENİ MOTOSİKLET SEPETİNDE TAŞIMIŞ

Ruhi Canpolat'ın cansız bedenini bir gün evde tuttuklarını belirten A.Ş., sonraki gün C.Ş.'nin motosiklet sepetinde cansız bedeni götürdüğünü aktardı. A.Ş.'nin olaydan iki gün sonra eşi hakkında kayıp bildiriminde bulunduğu öğrenildi.