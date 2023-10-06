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        Haberler Yaşam 18. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başlıyor

        18. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başlıyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, 13-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:38
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        Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali başlıyor
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali için geri sayım başladı.

        Ayvalık Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, zeytin sektörünün öncüleri ve markalarının buluşacağı festival 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

        İlçenin ihracat, yatırım ve turizm potansiyelinin tüm dünyaya duyurulmasının hedeflendiği festivalde hazırlıklar tamamlandı.

        Hasat ve birçok etkinliğin yapılacağı organizasyon öncesinde Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, zeytin ve zeytinyağında üretim ve ihracata Ayvalık'ın önemli katkılar sağladığını vurguladı.

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        Festival kapsamında kurulacak zeytin ve zeytinyağı pazarında 2023'ün ilk ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşacağını belirten Uçar, şunları kaydetti:

        "Festivale, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası ile markalarımız, odamız üyesi turizm ve gastronomi şirketlerimiz destek veriyor. Ayvalık sadece zeytin ve zeytinyağından ibaret değil. Kültürel değerlerimizi, turizm gücümüzü ve gastronomi zenginliklerimizi dünyaya açmaya çalışıyoruz.

        Coğrafi işaretli zeytinyağımız, 'Ayvalık' markamız dünyada bilinirliğini ve ününü korurken, ülkemizde yoğun bir şekilde en çok taklit edilen 3 üründen biridir. Marka değerimize, üreticimize, işletmelerimize, yöremize ve tüketiciye zarar veren bu durumdan kurtulmak için ciddi çabalar içindeyiz."

        18. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nin programı şu şekilde:

        ÖNERİLEN VİDEO
        #18. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali
        #Balıkesir
        #ayvalık
        #haberler
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