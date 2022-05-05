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18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? 19 Mayıs hakkında merak edilenler

18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? 19 Mayıs hakkında merak edilenler...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına sayılı günler kala "18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?" gibi sorular yanıtını arıyor. Peki, her yıl coşku ile kutlanan ve Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs resmi tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi olacak mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

05.05.2022 - 19:50 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 19 Mayıs tatili ile ilgili araştırmalar tarihin yaklaşması ile birlikte hız kazandı. Her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs Perşembe resmi tatiller arasında yer aldığından o gün tatil olacak. Peki, 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte, detaylar...

  • 18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

    Türk gençliğine armağan edilen, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi tatil olarak kutlanır. 18 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün veya resmi tatil sayılmamaktadır.

  • 18 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    18 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil sayılmadığından okullarda tatil durumu söz konusu değildir. Tatil günü sadece 19 Mayıs Perşembe gününü kapsamaktadır. Birçok resmi kuruluşun yanında özel sektöründe tatil olduğu bu anlamlı günde çalışan kişiler,  mesai ücreti almaktadır. 

  • 2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

    Yılbaşı: 1 Ocak  Cumartesi

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi            

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar           

    Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba        

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

    Kurban Bayramı: 9  - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı 

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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