19 Mayıs tatili ile ilgili araştırmalar tarihin yaklaşması ile birlikte hız kazandı. Her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs Perşembe resmi tatiller arasında yer aldığından o gün tatil olacak. Peki, 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte, detaylar...