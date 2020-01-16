16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de 17 yaşındaki bir lise öğrenci, Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu NASA'daki stajının üçüncü gününde yeni bir gezegen keşfetti.
Wolf Cukier adlı öğrencinin uydu fotoğraflarına bakarken dikkatini çeken cismin Dünya'dan 1.300 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegen olduğu anlaşıldı.
New York'ta Scarsdale Lisesi öğrencisi olan Wolf, iki aylık stajını tamamladıktan sonra BBC'ye keşfini anlattı.
Geçen yaz tatilinde NASA'nın Goddard Uzay Uçuşu Merkezi'nde staja başladığını belirten Wolf, kendisine Güneş sisteminin dışındaki gezegenleri bulmak için tasarlanan bir teleskop olan TESS uydusundan gelen verilere bakma görevi verildiğini söyledi.
"İki yıldızın yörüngesinde olan bir gezegen arıyordum" diyen Wolf'tan, yıldızların parlaklığındaki değişikliklere bakması istendi. Bunun yıldızların önünden geçen bir gezegenin gölgesi olabileceği söylendi.
Wolf üç gün sonra bir şeyin iki yıldızın ışığını kestiğini fark etti.
Durumu kendisinden sorumlu NASA çalışanına haber verdiğini belirten Wolf, "Yıldızlardan gelen verilere baktık, ışıkta iki ilave kısılmanın olduğunu gördük. Yeni bir gezegen olabilir mi diye baktık" dedi.
Daha sonra diğer birimlerin de dahil olmasıyla yapılan incelemelerde bunun gerçekten bir gezegen olduğu belirlendi. Dünya'dan yaklaşık 6,9 kat daha büyük olan gezegene TOI 1338 b adı verildi.
NASA'nın kendisinden isim için öneri istemediğini söyleyen Wolf, "Kardeşim Wolftopia'yı önerdi ama TOI 1338 b yeterli" diye konuştu.
TOI 1338 b, Star Wars filminde Luke Skywalker'ın gezegeni Tatooine'inki gibi iki yıldızın yörüngesinde dolanıyor.
Şimdi Star Wars tişörtleri giyen Wolf, "Tatooine'e çok benziyor. En azından yıldızlar gökyüzünde böyle görünüyor. Gezegende günbatımı var" dedi.
Wolf'a göre Tatooine'in aksine bu gezegende yaşamak büyük olasılıkla mümkün değil. Bunun nedeni, gezegenin aşırı derecede sıcak olması ve katı bir yüzeyinin olmaması.
Wolf, keşfinin gelecekte NASA'da iş bulmasını kolaylaştırıp kolaylaştıramayacağı sorusunu "Liseyi bitirdikten sonra fizik ve astrofizik okumayı düşünüyorum. NASA'da çalışmak fena olmaz. En azından CV'mde olması iyi olur" diye yanıtladı.
NASA stajından sonra tüm öğrencilerin kendisini tanıdığını söyleyen Wolf, okula her gün indirimden aldığını söylediği NASA montuyla gelip gidiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!