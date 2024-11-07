17 yaşındaki kıza silahlı saldırı!
Kayseri'de dehşet anları yaşandı. Kentte, 17 yaşındaki E.K. isimli genç kız, 39 yaşındaki erkek arkadaşı R.A. tarafından silahla bacağından vuruldu. Genç kız hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Kayseri'deki dehşet anları, Melikgazi ilçesinde dün akşam 22.30 sıralarında yaşandı.
DHA'da yer alan habere göre 39 yaşındaki R.A., kız arkadaşı 17 yaşındaki E.K.'nin evine gelerek görüşmek istedi. Sonrasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı E.K. ve R.A. arasında tartışma çıktı.
KAYIPLARA KARIŞTI
Tartışma kısa sürede büyürken R.A., silahla E.K.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli R.A. hızla olay yerinden kaçtı.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 17 yaşındaki E.K. hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, olay yerinden kaçan 39 yaşındaki şüpheli R.A.'nın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.