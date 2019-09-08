Rapçi Şanışer'in teklifiyle Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle olmak üzere 18 müzisyen bir araya geldi.

Susamam adlı şarkı, Youtube'da paylaşıldıktan sonra büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Parça iki gündür de Twitter'da TT (Trend Topic) oldu.

Şarkıda, ‘adalet’, ‘özgürlük’, ‘eğitim’, ‘kadına yönelik şiddet’, ‘hayvana yönelik şiddet’, ‘doğa’ gibi konular işleniyor. Klip, Youtube Music uygulamasında da ikinci sıraya yükseldi.

ŞANIŞER'DEN AÇIKLAMA

Şanışer, Susamam'ın büyük ilgi görmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Şanışer, şu ifadeleri kullandı:

Merhabalar, #Susamam 'a gösterdiğiniz müthiş ilgi beni tarif bile edemeyeceğim kadar mutlu etti. Müziğin bir şeyleri değiştirebileceğine olan inancımın ne kadar yerinde olduğunu gördüm.

Biz naçizane 20 müzisyen, dünyada ve ülkemizde yolunda gitmediğini düşündüğümüz şeyleri dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bir kişiyi bile "Su"yu daha verimli kullanmaya, karbon ayak izimizi daha görünmez kılmaya, "insana", "hayvana", "hak ve özgürlüklere" bir miktar daha saygılı olmaya dair düşünmeye itmeyi becerebildiysek ne mutlu bana.

Toplu olarak yaptığımız açıklamaya ek olarak altını çizerek söylemek durumundayım;

Lütfen şarkımızı hiçbir siyasi düşünceye direkt karşı olduğumuzu varsaymayın. Bunu hem dinleyen dostlarsan hem de projede bulunan arkadaşlardan ciddiyetle rica ediyorum. En derin teşekkürlerimi sunuyor, hassasiyetinize güveniyorum. Sarp Palaur...

ŞANIŞER KİMDİR?

Son dönemin sosyal medyada popüler isimlerinden Rapçi Şanışer kimdir? soruları merak konusu oldu. Rap müziği dinleyenlerin yakından bildiği İzmirli Rapçi'nin "Susamam" şarkısı Youtube'da yayınlandı. Şanışer ve birçok rapçinin de yer aldığı şarkının klibi ve sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Peki Şanışer kimdir? İşte Şanışer hakkında detaylı bilgiler...

Rap dünyasında Şanışer ismiyle tanınan Sarp Palaur, 1987 yılında dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Antalya'ya yerleşti. 2005 senesinde Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü kazandı.

Müzik hayatına 2000 yılında yaptığı ilk deneme kayıtlarıyla başlamış olan Sanışer 2007-2008 seneleri arasında üç adet yer altı albümünü internet aracılığıyla rap müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.Temmuz 2009’da Dolunay Müzik ile ilk bandrollü albümünün yapımı için anlaşmış olan rap müzisyeninin Rafet El Roman’ın prodüktörlüğünde çıkarmış olduğu Açık ve Net adlı albümü rap müzik camiasında oldukça tepki almıştır. Şanışer’in Onuncu Gün, 12-15 ve Açık ve Net isimli üç adet albümü bulunmaktadır. Açık ve Net çıktığı ilk haftada D&R'de Rap alanında listenin birinci sırasında oturmayı başarmıştır. Sarp Palaur, 25 Kasım'da da Otuzuncu Gün adını verdiği 10 parçanın bulunduğu albümünü dinleyicilerine sunmuştur.

"ŞANIMA YARAŞIR BİR İSİM OLDU"

Sarp Palaur, bir röportajında Şanışer isminin hikayesini şu sözlerle aktarmıştı:

15 yaşında aldığım bir karar o. O dönem böyle eski Türkçe, Farsça isimler çok modaydı. Sagopa Kajmer etkisi sanırım. Ben de Şanışer’i buldum kendime. Ama ismimden memnunum. Ya bana uydu, ya ismimden ötürü kariyerim böyle gelişti. Hangisi oldu bilmiyorum ama sonuçta şanıma yaraşır bir isim oldu.