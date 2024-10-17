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        Haberler Bilgi Gündem 17 Ekim okullar tatil mi, bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil oldu? Malatya'da bugün okul var mı?

        Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

        Dün sabah saatlerinde Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa Kayseri ve Sivas'ta da hissedildi. Yaşanan şiddetli deprem sonrasında 16 Ekim Çarşamba günü bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. İllerin valiliklerinden gelen üst üste açıklamalar ile "17 Ekim bugün okullar tatil mi, hangi illerde?" sorusu yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 00:08 Güncelleme: 17.10.2024 - 00:19
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        • 1

          Malatya merkezli deprem sonrasında okulların durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi, AFAD depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi, büyüklüğünün de 5.9 olduğunu duyurmuştu. Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da okullar 16 Ekim'de bir gün süreyle tatil edilmişti. Bugün de okulların tatil olup olmadığına dair sorgulamalar artış gösteriyor. İşte 17 Ekim Perşembe okulların durumu...

        • 2

          17 EKİM BUGÜN MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        • 3

          Deprem nedeniyle kentte okullar dün tatil edilmişti. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, deprem sonrası yapılan saha incelemelerinde 11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar tespit edildiğini belirtti.

        • 4

          Yavuz, şunları kaydetti:

          "Bu tür detayların önleyici tedbirlerle giderilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir. Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği en önemli önceliğimizdir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerekli tüm önlemler alınmış olup, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.".

        • 5

          17 EKİM HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ?

          Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, Malatya'da 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Diğer iller için açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        • 6

          5 İLDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

          Valilikler tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okullar 16 Ekim Çarşamba için 1 günlüğüne tatil edilmişti.

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