Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar Durum: Genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Genel Uyarılar: Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 17 Ekim Cumartesi 18 26 51 83 21 7,7 28,1 13,9 20 18 Ekim Pazar 14 23 60 92 21 5,8 28,4 13,8 20 19 Ekim Pazartesi 14 20 56 74 26 7,8 29,7 13,6 20 20 Ekim Salı 15 20 64 80 30 3,3 30,2 13,1 19,5 21 Ekim Çarşamba 15 22 67 83 32 6,4 32,2 13,1 19,7