17 Ağustos Salı günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda ülkenin her yerinden peş peşe gelen deprem haberleri, son depremler araştırmalarını yeniden gündeme getirdi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri

AFAD SON DEPREMLER - 17 AĞUSTOS

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye ve etrafında kaydedilen son deprem, Gürcistan Ninotsminda'da 17.08.2021 09:01:08'de meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 17 AĞUSTOS

....TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.08.17 08:42:07 36.3692 27.1227 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.17 08:02:15 36.4530 27.0118 3.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.17 07:47:56 36.4145 27.0187 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.17 07:26:10 36.2420 27.0297 20.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.17 07:17:32 35.9495 28.0722 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.17 07:07:36 36.3257 27.1288 10.8 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.17 06:54:06 36.2502 27.1175 8.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.17 06:03:27 36.2157 27.0965 20.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.17 06:02:55 38.7153 43.1878 2.2 -.- 2.6 -.- AGARTI-(VAN) İlksel 2021.08.17 04:43:39 37.8507 27.0293 2.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.08.17 04:40:54 38.7278 43.1898 5.0 -.- 2.1 -.- OZYURT-(VAN) İlksel 2021.08.17 04:03:39 37.8877 27.1298 10.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.08.17 02:49:37 34.5298 25.2342 17.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2021.08.17 02:22:12 36.4012 27.1548 6.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.17 01:34:09 36.5775 27.5862 2.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.08.17 01:32:43 34.5880 24.4450 1.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2021.08.17 01:26:03 37.2570 27.4293 5.0 -.- 1.3 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.08.17 01:17:31 36.3327 27.2360 15.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.08.17 01:11:46 37.8742 27.0430 8.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel