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17 Ağustos 2021 son depremler neler? Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi (Güncel)

Türkiye'nin en büyük gündemi her zaman olduğu gibi deprem. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde güncel deprem duyuruları takip ediliyor. Son günlerde Muğla'nın Datça ilçesinden arka arkaya gelen deprem haberleri son depremler listelerinin araştırılmasına neden olmuştu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. İşte AFAD, Kandilli son depremler listeleri 17 Ağustos

17.08.2021 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
17 Ağustos 2021 son depremler neler? Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi (Güncel)

17 Ağustos Salı günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda ülkenin her yerinden peş peşe gelen deprem haberleri, son depremler araştırmalarını yeniden gündeme getirdi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri

AFAD SON DEPREMLER - 17 AĞUSTOS

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye ve etrafında kaydedilen son deprem, Gürcistan Ninotsminda'da 17.08.2021 09:01:08'de meydana gelen 2.1 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 17 AĞUSTOS 

....TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.08.17 08:42:07  36.3692   27.1227        5.0      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.17 08:02:15  36.4530   27.0118        3.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.17 07:47:56  36.4145   27.0187        5.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.17 07:26:10  36.2420   27.0297       20.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.17 07:17:32  35.9495   28.0722        5.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.17 07:07:36  36.3257   27.1288       10.8      -.-  2.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.17 06:54:06  36.2502   27.1175        8.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.17 06:03:27  36.2157   27.0965       20.8      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.17 06:02:55  38.7153   43.1878        2.2      -.-  2.6  -.-   AGARTI-(VAN)                                      İlksel
2021.08.17 04:43:39  37.8507   27.0293        2.7      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.08.17 04:40:54  38.7278   43.1898        5.0      -.-  2.1  -.-   OZYURT-(VAN)                                      İlksel
2021.08.17 04:03:39  37.8877   27.1298       10.9      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.08.17 02:49:37  34.5298   25.2342       17.5      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.08.17 02:22:12  36.4012   27.1548        6.3      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.17 01:34:09  36.5775   27.5862        2.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.17 01:32:43  34.5880   24.4450        1.6      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.08.17 01:26:03  37.2570   27.4293        5.0      -.-  1.3  -.-   GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2021.08.17 01:17:31  36.3327   27.2360       15.5      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.17 01:11:46  37.8742   27.0430        8.7      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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