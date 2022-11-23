Resmi rakamlara göre 17 bin 480 insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi 7.4 şiddetinde gerçekleşti. Büyüklük, etkilediği alan ve sebep olduğu maddi kayıplar açısndan son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde gerçekleşen deprem, çok geniş coğrafya'yı etkileyerek, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

Depremin ardından yapılan analizler sonucunda resmi raporlara göre 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralı, 505 sakat ve 285 bin 211 konutun da hasarlı olduğu tespit edilmiştir.