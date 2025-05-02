17-18 Mayıs’ta sahne genç müzisyenlerin

İBB Kültür bünyesindeki Orkestralar Müdürlüğü (İBB Orkestra), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul’un dört bir yanında gençliğin sesine kulak veriyor. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan müzik grupları, 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde İBB tarafından İstanbul’un çeşitli meydanlarında kurulacak “Genç Sahne” platformlarında yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.

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Genç müzisyenlerin sanatsal üretimlerini desteklemek ve kutlamaları birlikte çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, gençlerin kültür-sanat alanında görünürlük kazanmaları ve özgüvenle sahneye çıkmaları hedefleniyor.

KATILIM KOŞULLARI

Katılım bireysel değil, müzik grubu şeklinde olacaktır.

Katılım farklı disiplinlerden grupların katılımına açıktır.

Katılım sayısı kontenjanla sınırlıdır.

Katılımcıların 16-25 yaş aralığında olması gerekmektedir.

Her grup, başvuru sırasında kendi yorumlarıyla seslendirdikleri bir demo videosunu paylaşmalıdır. (Kendi besteleri de kabul edilir.)

Ayrıca grupların forms.ibb.gov.tr/kultur/genc-sahne-basvuru-formu linkindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.