1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda 'sis denizi'

Samsun Alaçam ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Dürtmen Dağı, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

REKLAM advertisement1

Dağın zirvesine, araçla belirli mesafeye gidildikten sonra yürüyerek çıkılabiliyor.

Dağda sabah oluşan yoğun sis, güzel görüntü oluşturdu. Sisin adeta denizi andıran yoğunluğu, drone ile görüntülendi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Dürtmen Dağı'nın ilçenin en yüksek noktalarından biri olduğunu belirterek, "Burada Alaçam'ın sisli manzarasıyla karşılaşıyoruz. İlçemiz dört mevsim ayrı güzelliğe sahip. Yazın deniziyle, Dürtmen Yaylası ile mevsim geçişlerinde ise sisli manzarasıyla eşsiz, doğa harikası bir yer" ifadelerini kullandı.