Tarihi yapının Osmanlı Devleti'nin zor bir döneminde inşa edildiğini ifade eden Sekmen, şunları kaydetti: "Zamanın Valisi Fosforlu Mustafa döneminde, Erzurum'dan Anadolu'ya düşmanların girmesini engellemek üzere şehrin muhtelif yerlerine tabyalar inşa edildi. Bu eser de o dönemde inşa edilmiş. Burayı günümüz kültürüne kavuşturmak için devraldık" dedi.