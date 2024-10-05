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        Haberler Gündem Güncel 160 yıllık tarihi yapı turizme kazandırılacak | Son dakika haberleri

        160 yıllık tarihi yapıyı turizme kazandıracak çalışma başladı

        Erzurum'da 1860-1870 yıllarında "askeri ambar" olarak yaptırılan ve Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen tarihi "Taş Ambarlar"ın turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi, Taş Ambarlar'da kapalı çarşı şeklinde 66 dükkan, 6 müze salonu, konferans salonu, restoran ve kafe yapacak. Başkan Mehmet Sekmen, projenin tamamlanmasıyla Taş Ambarlar'ın kent için önemli bir merkez olacağını belirterek, ambarda yapılan ilave yapılarda aslına uygun olarak söküm işlerine başlandığını anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:33
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          Erzurum'da 1860-1870 yıllarında "askeri ambar" olarak yaptırılan ve Büyükşehir Belediyesine devredilen tarihi Taş Ambarlar'ın turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlandı.

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          Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri depo olarak kullanılan 160 yıllık tarihi yapı, protokolle Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

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          Yakutiye ilçesindeki tarihi yapıda restorasyon çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Taş Ambarlar'da kapalı çarşı şeklinde 66 dükkan, 6 müze salonu, konferans salonu, restoran ve kafe yapacak.

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          Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Taş Ambarlar'ın, çok önemli bir yapı olduğunu ve yapılan anlaşmalarla Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçtiğini söyledi.

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          Tarihi yapının Osmanlı Devleti'nin zor bir döneminde inşa edildiğini ifade eden Sekmen, şunları kaydetti: "Zamanın Valisi Fosforlu Mustafa döneminde, Erzurum'dan Anadolu'ya düşmanların girmesini engellemek üzere şehrin muhtelif yerlerine tabyalar inşa edildi. Bu eser de o dönemde inşa edilmiş. Burayı günümüz kültürüne kavuşturmak için devraldık" dedi.

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          Başkan Sekmen, "Restorasyon yaparak günümüze kazandırmak istiyoruz. Çok önemli restorasyon çalışmaları söz konusu. 2025 yılının sonuna yetiştirmeye gayret ediyoruz. Buranın üçte ikisinde geleneksel bir çarşı olarak 66 dükkan yapılacak. Geri kalan üçte bir kısmında ise diorama müzesi yapılacak" diye konuştu.

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          Sekmen, müzede Allahuekber Harekatı, Aziziye Destanı, Erzurum Kongresi, tarihi şahsiyetler gibi tarihi olayları, şehre gelen yerli yabancı turistlere izlettireceklerini dile getirdi.

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          Projenin tamamlanmasıyla Taş Ambarlar'ın kent için önemli bir merkez olacağını belirten Sekmen, ambarda yapılan ilave yapılarda aslına uygun olarak söküm işlerine başlandığını anlattı.

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          Sekmen, çalışmaları çok titizlikle yürüttüklerini vurgulayarak "Anıtlar Kurulu ile yapılıyor. Onların gözetimi ve denetimi ile ilerleniyor. Çalışmalar, Bakanlık tarafından özel yetkilendirilmiş firmalar tarafından yapılıyor" diye konuştu.

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